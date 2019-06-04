Фото: три квартиры в Таллинне, для покупки которых не нужно брать кредит

В Таллинне сейчас предлагается к продаже три квартиры, которые можно купить в рассрочку, пишет Kodustiil. Это означает, что для покупки жилья необязательно сразу иметь в распоряжении всю необходимую сумму.
Посмотрим, что это за предложения:
Площадь нуждающейся в санитарном ремонте квартиры - почти 30 квадратных метров. По договоренности с владельцем выплачивать стоимость можно в рассрочку.
Планировка двухкомнатной квартиры позволяет пристроить третью комнату. Возможны рассрочка и договор долгового обязательства между покупателем и продавцом.
Очень красивая квартира класса люкс сейчас сдается в аренду на четыре года. Новый владелец может выкупить квартиру в рассрочку.