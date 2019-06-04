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  • Фото: три квартиры в Таллинне, для покупки которых не нужно брать кредит

Фото: три квартиры в Таллинне, для покупки которых не нужно брать кредит

Квартира на улице Кангру в Таллинне.

ФОТО: KV.EE

В Таллинне сейчас предлагается к продаже три квартиры, которые можно купить в рассрочку, пишет Kodustiil. Это означает, что для покупки жилья необязательно сразу иметь в распоряжении всю необходимую сумму.

Посмотрим, что это за предложения:

1. Двухкомнатная квартира на улице Сыле, цена 42 000 евро

ФОТО: KV.EE

Площадь нуждающейся в санитарном ремонте квартиры - почти 30 квадратных метров. По договоренности с владельцем выплачивать стоимость можно в рассрочку. 

2. Двухкомнатная квартира на улице Кангру, цена 105 000 евро

ФОТО: KV.EE

Планировка двухкомнатной квартиры позволяет пристроить третью комнату. Возможны рассрочка и договор долгового обязательства между покупателем и продавцом. 

3. Пятикомнатная квартира на бульваре Рявала, цена 960 000 евро

ФОТО: KV.EE

Очень красивая квартира класса люкс сейчас сдается в аренду на четыре года. Новый владелец может выкупить квартиру в рассрочку. 

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