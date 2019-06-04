Безработица в еврозоне снизилась до минимального уровня за 11 лет

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле 2019 года снизилась до 7,6% - минимального уровня с августа 2008 года, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. В марте показатель составлял 7,7%.
Об этом во вторник пишет BNS cо ссылкой на портал finmarket.ru, отмечая, что в ЕС безработица осталась на мартовском уровне 6,4%, который является самым низким показателем с января 2000 года.
В 28 странах ЕС в апреле насчитывалось 15,802 млн безработных, из которых 12,529 млн находились в зоне евро.
По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 108 тысяч в ЕС и на 64 тысячи - в зоне евро. По сравнению с апрелем 2018 года безработных стало меньше на 1,394 млн в ЕС и на 1,147 млн - в еврозоне.
Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в апреле 2019 г. зафиксированы в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%), а самые высокие - в Греции (18,5%), Испании (13,8%) и Италии (10,2%).
По сравнению с апрелем 2018 года уровень безработицы снизился во всех странах ЕС за исключением Люксембурга и Польши, где показатель не изменился. Кроме того, в Дании был отмечен рост безработицы с 5,2% до 5,3%. Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано в Греции (с 20,6% до 18,5%), Эстонии (с 6,0% до 4,1%) и Испании (с 15,6% до 13,8%). Во Франции безработица составила 8,7%.