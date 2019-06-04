Безработица в еврозоне снизилась до минимального уровня за 11 лет

Об этом во вторник пишет BNS cо ссылкой на портал finmarket.ru, отмечая, что в ЕС безработица осталась на мартовском уровне 6,4%, который является самым низким показателем с января 2000 года.

В 28 странах ЕС в апреле насчитывалось 15,802 млн безработных, из которых 12,529 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 108 тысяч в ЕС и на 64 тысячи - в зоне евро. По сравнению с апрелем 2018 года безработных стало меньше на 1,394 млн в ЕС и на 1,147 млн - в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в апреле 2019 г. зафиксированы в Чехии (2,1%), Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%), а самые высокие - в Греции (18,5%), Испании (13,8%) и Италии (10,2%).