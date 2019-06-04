Вт, 4.06.2019
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Экс-министр Марко Померанц возвращаться в политику не собирается

Marko Pomerants on veendunud, et Aseri reostuse saanuks juba ammu likvideerida, kui probleemi ei pillutaks nagu surnud Pitsut ühest aiast teise.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Бывший министр, член партии Isamaa Марко Померанц, который был в четырех созывах Рийгикогу подряд, после неудачных для себя последних парламентских выборов, решил уйти в бизнес и возглавил предприятие BlueSky Project, занимающееся развитием недвижимости, пишет ERR.

"Был 16 лет в Рийгикогу, хотелось до пенсии еще попробовать себя в настоящей жизни и экономике", - заявил 54-летний Померанц, отметив, что желал бы ходить на работу до 70 лет.

Померанц не собирается возвращаться в большую политику, даже если ему выпадет возможность заменить попавшего в Рийгикогу от Isamaa в избирательном округе Ляэне-Вирумаа Юллара Сааремяэ. "В политике все-таки он мой заместитель, а не наоборот", - отметил Померанц.

У Померанца были и другие варианты трудоустройства, но он все же выбрал BlueSky Project, в котором будет заниматься развитием недвижимости в волостях Виймси и Раэ, а также в столичном районе Хааберсти.

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