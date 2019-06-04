Экс-министр Марко Померанц возвращаться в политику не собирается

Бывший министр, член партии Isamaa Марко Померанц, который был в четырех созывах Рийгикогу подряд, после неудачных для себя последних парламентских выборов, решил уйти в бизнес и возглавил предприятие BlueSky Project, занимающееся развитием недвижимости, пишет ERR.
"Был 16 лет в Рийгикогу, хотелось до пенсии еще попробовать себя в настоящей жизни и экономике", - заявил 54-летний Померанц, отметив, что желал бы ходить на работу до 70 лет.
Померанц не собирается возвращаться в большую политику, даже если ему выпадет возможность заменить попавшего в Рийгикогу от Isamaa в избирательном округе Ляэне-Вирумаа Юллара Сааремяэ. "В политике все-таки он мой заместитель, а не наоборот", - отметил Померанц.
У Померанца были и другие варианты трудоустройства, но он все же выбрал BlueSky Project, в котором будет заниматься развитием недвижимости в волостях Виймси и Раэ, а также в столичном районе Хааберсти.