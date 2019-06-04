Экс-министр Марко Померанц возвращаться в политику не собирается

"Был 16 лет в Рийгикогу, хотелось до пенсии еще попробовать себя в настоящей жизни и экономике", - заявил 54-летний Померанц, отметив, что желал бы ходить на работу до 70 лет.

Померанц не собирается возвращаться в большую политику, даже если ему выпадет возможность заменить попавшего в Рийгикогу от Isamaa в избирательном округе Ляэне-Вирумаа Юллара Сааремяэ. "В политике все-таки он мой заместитель, а не наоборот", - отметил Померанц.