Бывший руководитель «Формулы-1» дал надежду на восстановление Шумахера

«Пока Шумахер не с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», — заявил Экклстоун в трейлере.

Выход фильма запланирован на 5 декабря 2019 года в Германии и Австрии. Съемки проходили при поддержке жены Шумахера Коринны и членов семьи. В картине будет рассказано о жизни и карьере гонщика, а также о его падении во время катания на горных лыжах, которое привело к травме головы.

В декабре 2018 года газета Daily Mail сообщила, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Британское издание выяснило, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.