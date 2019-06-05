Рейди-теэ все же могут построить по первоначальному проекту

Несмотря на то, что Таллинн в конце прошлого года заключил договор с активистами из гражданского объединения Merelinna Kaitseks ("Защитники морского города") о сокращении полос движения улицы Рейди-теэ на перекрестке у "Русалки" с двух до трех, вполне возможно, что город все-таки реализует первоначальный вариант.

Еще до начала строительства Рейди-теэ власти Таллинна и объединение "Защитники морского города" достигли компромисса относительно проектируемой улицы и подписали состоящий из 16 пунктов меморандум, по которому будут вноситься коррективы в проект.

Эту тему поднял новоиспеченный старейшина района Пирита Тынис Лийнат, который на прошлой неделе выступил с предложением рассмотреть вариант с тремя полосами движения в обоих направлениях на Рейди-теэ.

Компромисс предусматривал, в частности, снижение допустимой скорости на новой улице до 40 км/час, изменение радиуса кривизны улицы для сохранения парка, уменьшение количества рядов для транспорта на некоторых участках.

Свежая оценка экспертов в отношении Рейди-теэ сводится к тому, что в случае усеченного решения строительства время ожидания в час пик в два раза выше, чем в исходной версии перекрестка.

Учение также отметили, что в утреннее время будет загружено направление в центр города, а в вечернее – наоборот. Сохранение трех полос движения в направлении перекрестка от центра города отрицательно повлияет на пропускную способность всего перекрестка и может привести к ситуации, когда траектории полос пересечения дороги Пирита и пересечения дороги Пирита – Нарвское шоссе будут недоступны для всех полос движения, поскольку очередь ожидания заблокировала ее. Поскольку нынешний вариант не обеспечивает плавного режима езды, увеличивается количество остановок и ускорений, что, в свою очередь, негативно влияет на экологическую ситуацию, приводя к увеличению общего загрязнения в час пик.

По словам профессора Таллиннского технического университета Даго Антова, нынешнее решение перекрестка улицы Пикксильма – Русалка повлечет за собой дополнительный эффект бутылочного горлышка, от чего возможен риск вреда окружающей среде, поскольку на одном из перекрестков будет значительно больше ожидающих движения транспортных средств, чем на всей дороге целиком.

По словам заместителя главы Коммунального департамента Рейо Весиаллика, пока рано говорить об изменении проекта Рейди-теэ. «Мы рассмотрим все предложения и подготовим для мэра соответствующие материалы. Пока ложно сказать, когда будет принято решение. Первым делом городу необходимо решить вопрос возможного закрытия Лаагна-теэ, а затем уже заниматься Рейди-теэ», - сказал Весиаллик.