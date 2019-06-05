Пыллуаас обсудит с коллегами из Восточной Европы агрессивное поведение России по отношению к соседям

Сегодня в Варшаве спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас примет участие в четвертом саммите спикеров парламентов Центральной и Восточной Европы. Основной темой встречи станет безопасность в регионе, сообщает пресс-служба парламента.
На саммите участники обсудят деятельность стран по борьбе с терроризмом и обеспечению кибербезопасности. Также будут рассмотрены агрессивное поведение России по отношению к соседям и военное вмешательство в Грузии, Украине и Сирии.
На повестке дня также вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, развитие отношений с США и важные политические вопросы в ЕС, в т.ч. национальное самосознание государств.
Сегодня в двустороннем порядке Пыллуаас встретится с маршалом Сейма Польши Мареком Кухциньским. Они обсудят отношения между Эстонией и Польшей, сотрудничество в рамках ЕС и в международной политике в целом.
В ходе встречи участники также совершат экскурс в историю Центральной и Восточной Европы и Балтийских стран. Он рассмотрят политические процессы конца 1980-х годов и переход от тоталитаризма к демократии, дальнейшее развитие региона в 1990-х и в первые два десятилетия двадцать первого века.
В двухдневном саммите примут участие делегации из 19 государств. Помимо государств Европейского союза на саммит также приглашены представители Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Сербии и Турции.