Таави Аас: главной темой переговоров в России станет транспорт

Запланировавший поездку на экономический форум в Санкт-Петербург министр экономики и коммуникаций Таави Аас рассказал, что едет в Россию в первую очередь с целью укрепления контактов.
"Очень важно иметь контакты, без них ничего не получится, - сказал член эстонского правительства в интервью радионовостям ERR. - Но, конечно, наш главный интерес - обсудить в России вопросы транспорта. И речь не только о портах, но и о пассажирском транспорте".
По словам Таави Ааса, ему сложно комментировать перспективы эстонско-российских отношений: "В любом случае, важны визиты, которые проходят с глазу на глаз".