Хабиб Нурмагомедов возвращается на ринг

Cоглашение рассчитано на несколько поединков. Отмечается, что в нем есть пункт, согласно которому Нурмагомедов встретится с канадцем Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC.

В Instagram-аккаунте чемпионата также подтвердили, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 242.

Для Нурмагомедова этот бой станет второй защитой титула. В первой защите дагестанец победил ирландца Конора Макгрегора. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.