Водитель загоревшегося BMW: расплавленный пластик начал капать мне на ноги

Охваченный огнем автомобиль привлек внимание многих людей, которые с интересом снимали пожар на свои телефоны. И хоть автомобиль сильно пострадал в пожаре, по мнению владельца, хорошие мастера смогут его восстановить.

Мартин Хани, которому принадлежит пострадавшая в огне машина, сообщил Tartu Postimees, что в тот день он ехал после работы в Департамент шоссейных дорог. "Я стоял на перекрестке Маарьямыйза, когда из-за руля стал подниматься дым. Включил аварийки и быстро отъехал к обочине. В ту же секунду загорелась приборная панель, а мне на ноги начал капать расплавленный пластик", - описал он события того дня.

Как только водитель выбрался из горящей машины, он тут же позвонил в Центр тревоги.