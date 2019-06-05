Центристы начали догонять реформистов в рейтинге популярности партий

Партия реформ продолжает занимать первое место в рейтинге популярности политических сил, но ее отрыв от идущей на второй строчке Центристской партии сократился, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Партию реформ поддерживают 30,7% респондентов, второе место занимает Центристская партия (20,8%), третье - Консервативная народная партия (18,4%), аза ними следуют Социал-демократическая партия (11,5%), "Отечество" (8,9%), "Ээсти 200" (4,6%).
Указанные цифры, обнародованные 5 июня, базируются на совокупных результатов опросов общественного мнения - в период с 6 мая по 3 июня специалисты Norstat Eesti опросили 4012 граждан Эстонской Республики.
По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 29 апреля по 4 мая) поддержка Партии реформ сократилась, а популярность Центристской партии выросла, что привело к тому, что разрыв между Партией реформ и Центристской партией, который в начале мая составлял 14,8%, уменьшился до 9,9%
Поддержка коалиционных партий выросла с 46,4% до 48,1%, а популярность оппозиционных политических сил снизилась с 43,4% до 42,2%.