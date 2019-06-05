Центристы начали догонять реформистов в рейтинге популярности партий

По сравнению с результатами совокупных опросов за предыдущие 4 недели (с 29 апреля по 4 мая) поддержка Партии реформ сократилась, а популярность Центристской партии выросла, что привело к тому, что разрыв между Партией реформ и Центристской партией, который в начале мая составлял 14,8%, уменьшился до 9,9%