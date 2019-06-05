Фото: в Аэгвийду продается настоящий сказочный терем

Бревенчатый дом площадью 225 квадратных метров находится в центре поселка Аэгвийду. Строение в очень хорошем состоянии и до сегодняшнего дня принадлежало только одному собственнику.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находится гостиная с открытой кухней, использующаяся сейчас как кабинет гостевая комната, баня, душевая, туалет и техническое помещение.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены светлый холл, две спальни и ванная. В доме обширный подвал, где находятся технические помещения и мастерская. Естественно, там же находится и кладовая.

ФОТО: KV.EE

В саду, оформленном ландшафтным дизайнером, растут малина, клубника, садовая черника, черная, красная и белая смородина, крыжовник, две сливы, черешня, три яблони, есть грядка с пряными травами и многое другое. За домом расположены летняя кухня, в которой есть камин, коптильня, гриль и зона отдыха, которую солнце освещает до самого захода.