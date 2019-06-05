Ср, 5.06.2019
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Президент «Реала» будет воспитывать старшего сына разбившегося в автокатастрофе Рейеса

Madridi Reali president Florentino Perez soovib Ronaldot ka edaspidi klubi särgis näha.

ФОТО: Francisco Seco/AP/Scanpix

Президент «Реала» Флорентино Перес поучаствует в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе насмерть Хосе Антонио Рейеса, передает sports.ru.

Перес будет заботиться об 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем. Он будет воспитывать его до совершеннолетия.

Трагедия произошла на трассе A-376 в Испании на пути из Альмендралехо в Утреру.

Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, на скорости свыше 230 километров в час, как сообщалось, вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Вместе с водителем в машине был его 23-летний кузен, который тоже погиб в результате аварии.

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