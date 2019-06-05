Новые знаки и разметка создают опасные ситуации

Помимо обычных участников движения, проблему заметили и тартуские инструкторы по вождению. Инструктор OÜ Autosõit Юллар Кютт пояснил, что в течение недели с ним случалось на этом перекрестке больше опасных ситуаций, чем за всю его десятилетнюю инструкторскую карьеру. Его мнение разделяют и другие инструкторы автошколы.

Удалось со второй попытки

Особенно сложно, по мнению Кютта, въезжать на круговой перекресток с улицы Пикк, а затем на Сыпрузе-пуйестеэ.

«Выезжая на перекресток, мы видим старые дорожные знаки, которые совершенно понятны, но, если приблизиться к съезду на Калда-теэ, на вас смотрит дорожный знак, который маленький и где слишком много информации. При езде с нормальной скоростью с него невозможно считать необходимую информацию», - пояснил Кютт.

Инструктор продемонстрировал ситуацию на проблемном перекрестке, произошедшую в понедельник около полудня, где водитель, двигаясь с улицы Пикк на Сыпрузе-пуйестеэ, за очень короткое время должен перестроиться с внутреннего ряда на внешний.

В самом подходящем для перестроения месте нарисована сплошная линия, для перестроения остается совсем мало места, да и то остается надеяться, что водители, подъезжающие к кругу со стороны Калда-теэ, дадут вам перестроиться.

Из двух попыток удалась лишь одна. В первый раз инструктор не сумел поменять ряд, поскольку перед сплошной линией в правом ряду двигался автомобиль в сторону Калда-теэ, а после нее в правый ряд успел проехать автомобиль, выехавший на круговой перекресток с моста Дружбы. «Придется сделать еще один круг почета и предпринять новую попытку», - констатировал Кютт.

Если бы инструктор захотел выехать с круга с первой попытки, ему пришлось бы нарушить правила и пересечь сплошную линию. «Довольно многие водители так и делают, поскольку так проще и безопаснее, но, на самом деле, это неправильно, я не должен учить учеников неправильным приемам вождения», - заметил он.

Согласен с Кюттом и инструктор OÜ Motohunt Райно Верлийн. По его мнению, проблема не в учениках автошколы, которые ездят правильно, а в нарушающих правила обычных участниках движения, которые ездят там по памяти.

«Не понимаю, как возникла такая ситуация, с интересом жду пояснений специалистов», - сказал Верлийн.

По поводу перекрестка он советовался с экзаменаторами Департамента шоссейных дорог, которые также разводят руками и констатируют, что движение на перекрестке после нанесения новой разметки и установки знаков стало сложнее.

Нуждается в проверке

По словам заведующего экзаменационным отделом Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, в Тарту экзамен не так часто проводят на круговом перекрестке Сыпрузе. «На экзамене мы не используем слабости организации дорожного движения и, если ситуация запутанная, решение выносится в пользу сдающего экзамен», - сказал Ванамаыйза.

Руководитель службы организации дорожного движения города Тарту Мартин Нелис пообещал ознакомиться с проектом, а затем посмотреть, все ли знаки и разметка на круге Сыпрузе отвечают требованиям. «Если действительность не отвечает отмеченному в проекте, ситуацию, конечно, будет необходимо исправить», - сказал он.

В ближайшие дни на круге Сыпрузе будет заменено еще несколько старых дорожных знаков.