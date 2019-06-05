Непомерно высокая стоимость страховки заставила таксистов обратиться к государству

Представляющие город Тарту члены Союза таксистов Эстонии Айар Нису и Эрик Розенталь написали заявление в Министерство экономики и коммуникаций, чтобы власти наконец обратил внимание на проблемы сферы таксоизвоза.

По словам многолетних таксистов, в настоящее время суммарный платеж за дорожную страховку и каско обходится не менее 300 евро в месяц, но в некоторых случаях эта сумма достигает и 800 евро.

Представители Союза таксистов говорят, что, видимо, в представлении страховых компаний водители садятся за руль лишь для того, чтобы попасть в ДТП.

Таксисты согласны с тем, что плата за страховку для них может быть выше, чем для обычной машины, поскольку ежедневно они проезжают гораздо большие расстояния. В то же время они отмечают, что в законодательстве нигде не указано, что для автомобилей такси должна быть отдельная страховка.

Таксисты считают, что репутацию им подмочили водители, которые оказывают услуги таксоизвоза с помощью мобильных приложений, поскольку требования к ним минимальны, а за баранку автомобиля может сесть любой желающий.

Не так давно Фонд дорожного страхования сообщил, что согласно их статистике, таксисты, предлагающие услуги посредством мобильных приложений, попадают в ДТП в два раза чаще обычных такси. И в целых восемь раз чаще, чем другие участники движения.

Таксисты также говорят, что многие водители, работающие с помощью приложения, не оформляют все необходимые документы, поэтому они платят за страховку меньше, чем обычные таксисты.

Глава Elektritakso Эрмо Контсон всячески приветствует инициативу коллег, но, по его мнению, это не сильно изменит ситуацию. «Государство может сказать, что это их не касается, поскольку речь идет о частном секторе. Ведь страховые компании - это частные предприятия», - заявил Контсон.

Контсон также считает, что ситуация со стоимостью страховки выглядит дикой. В самом непростом положении оказываются компании с большим автопарком. Например, для одного из автомобилей Elektritakso предложили годовую страховку за рекордные 64 000 евро.

«Мы выбрали другое предложение, но и сейчас мы ежегодно платим более 3000 евро за страховку одной машины. Это ненормально», - критикует он политику страховых компаний. Владелец таксофирмы признал, что именно по этой причине им пришлось сократить свой автопарк с 53 до 36 машин.