Трансфер россиянина Головина назвали провалом года

23-летний хавбек прошлым летом перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

В статье, которая называется «Провал сезона в Европе! Герой чемпионата мира Головин – катастрофа за 30 миллионов евро», утверждается, что «за 12 месяцев российский атакующий футболист прошел путь от национального достояния до дорогостоящего провала».

По мнению Goal.com, Головин так и не сумел проявить себя во Франции за весь сезон, о чем свидетельствует также его включение в сборные провалов сезона по версии французской прессы.