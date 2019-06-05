Ср, 5.06.2019
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Бывший министр Урве Пало трудоустроилась в казино

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Урве Пало

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Бывший член Социал-демократической партии Урве Пало с июня приступила к работе на посту исполнительного директора предприятия Novoloto, которое действует в Эстонии под брендом Fenikss Casino.

С апреля этого года предприятию принадлежит и сеть казино Grand Prix, пишет rus.err.ee.

"Novomatic является не только одной из крупнейших в своей области в мире компанией, но и инновационным и социально ответственным предприятием. Моя главная цель - сохранить в Эстонии уровень, достойный материнской компании, а также увеличить долю рынка Novoloto. В Эстонии Novoloto хочет быть хорошим работодателем для более чем 300 сотрудников", - заявила в среду, 5 мая, Урве Пало посредством пресс-сообщения.

В настоящее время Урве Пало также занимает пост вице-председателя волостного собрания Виймси.

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