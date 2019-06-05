Бывший министр Урве Пало трудоустроилась в казино

"Novomatic является не только одной из крупнейших в своей области в мире компанией, но и инновационным и социально ответственным предприятием. Моя главная цель - сохранить в Эстонии уровень, достойный материнской компании, а также увеличить долю рынка Novoloto. В Эстонии Novoloto хочет быть хорошим работодателем для более чем 300 сотрудников", - заявила в среду, 5 мая, Урве Пало посредством пресс-сообщения.