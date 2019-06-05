Самый богатый человек в мире покупает новую квартиру

Совокупную стоимость приобретаемой недвижимости эксперты оценивают примерно в 80 миллионов долларов. Один только пентхаус занимает три этажа. Объединенная площадь всех трех квартир — свыше 1,5 тысячи квадратных метров, в общей сложности они насчитывают 12 спален.

Как отмечают риелторы, сделка, заключаемая Безосом, не станет самой дорогой на нью-йоркском рынке недвижимости в 2019 году: минувшей зимой инвестор Кеннет Гриффин приобрел пентхаус за 240 миллионов долларов.

По информации Mansion Global, Безос потратил несколько месяцев на поиски подходящего дома в Нью-Йорке и в итоге выбрал бывшее фабричное здание, возведенное в 1912 году и перестроенное в жилой комплекс в 2015-м. Всего в нем около полусотни квартир.