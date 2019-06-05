Ср, 5.06.2019
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Умер экс-президент УЕФА

UEFA ekspresident Lennart Johansson ja organisatsiooni uus juht Michel Platini (paremal).

ФОТО: Reuters / Scanpix

Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет, сообщает championat.com.

Юханссон занимал должность главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Кроме того, до 2005 года являлся президентом стокгольмского клуба АИК. В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы. В 2005 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом — Иллис Кворум. Трофей Юношеской лиги УЕФА назван в честь Юханссона.

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