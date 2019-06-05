Продукция bauroc применима в строительстве любого здания

На заводе Bauroc, производящем продукцию из газобетона, выпускаются лёгкие стеновые блоки, перегородочные плиты, перемычки, стеновые панели, лестничные элементы и панели перекрытий. Благодаря широкому ассортименту, bauroc можно увидеть на строительных площадках зданий разного назначения, начиная с частных домов и заканчивая промышленными и многоэтажными офисными зданиями.
Газобетон bauroc изготавливается, в основном, из отечественного сырья: смеси извести, цемента, кварцевого песка и воды с добавлением небольшой порции алюминиевого порошка. Компания экпортирует примерно три четверти продукции, чем вносит свой вклад в оживление экономики Эстонии. Производство газобетона является экологически чистым и практически безотходным процессом. Использование ресурсов эффективно благодаря легкому весу материала- газобетон намного легче, чем любой другой каменный материал, и поэтому стоимость сырья на квадратный метр стены из блока значительно ниже, чем у других каменных материалов. Кроме этого оптимально сбалансировано и потребление тепловой энергии в производственном процессе: остаточное тепло одного автоклава используется для предварительного нагрева второго.
Индрек Яаска, руководитель проектов в компании StoneEnergy OÜ, которая строит дома из продукции bauroc под брендом Jämerä, уверен, что строить дом из bauroc действительно легко. «Коробка дома при наличии уже готового фундамента строится за 2 недели. Стены получаются тёплыми и выглядят эстетично даже без отделки», - говорит он. «Ассортимент продукции включает в себя все необходимые блоки, как для наружных, так и для внутренних стен. Кровля из ПАНЕЛЕЙ bauroc лучше, чем из пустотных панелей, поскольку требует меньше дополнительного утепления, а панели при установке опираются и на смежные стены, что обеспечивает зданию лучшую жесткость. Кроме того, ПАНЕЛИ bauroc в отличии от пустотных могут быть установлены и под уклоном». Яаска отдельно отмечает и лестницы из продукции bauroc: «Из ЛЕСТНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ bauroc можно построить очень хорошую лестницу, которая не скрипит и, кроме этого, обладает свойством поглощать шум. Облицевать деревом - и лестница готова. Каменный дом значительно тише по сравнению с деревянным».
Дома, полностью построенные из продукции bauroc, являются энергоэффективными - газобетон отлично удерживает тепло, а стоимость отопления таких помещений невелика.
Газобетон соответствует всем нормам пожарной безопасности. В нем оптимально сочетается легкость, высокие теплоизоляционные свойства и конструктивная эффективность - газобетон долговечен и имеет очень высокое соотношение прочности к весу, что делает его одним из наиболее предпочтительных вариантов в том числе и в сейсмоопасных зонах.
Складские и производственные здания из стеновых панелей
Новое - это хорошо забытое старое. Газобетонные СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, относительно недавно пополнившие линейку продукции bauroc, применялись в Эстонии уже в середине 1950-х годов. Многие здания, в том числе промышленного и сельскохозяйственного назначения, были построены в 1970-х и 1980-х годах именно из панелей. Сборные технологии помогают снизить потребность в рабочей силе на строительной площадке, повысить темп строительных работ, поддерживая при этом их стоимость на разумном уровне.
Армированные СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ bauroc подходят для строительства несущих внутренних и наружных стен складских, производственных и сельскохозяйственных зданий, в том числе для возведения противопожарных стен, как в отапливаемых, так и в холодных помещениях. СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ bauroc все чаще находят применение в строительстве крупных складских и производственных помещений в Эстонии, Финляндии, Латвии и Швеции. При этом в Швеции СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ применяются в большей степени в строительстве наружных стен производственных помещений; на остальных рынках основная область применения – противопожарные стены. Примечательно, что именно в Швеции зачастую для строительства кровли производственных зданий используются ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ bauroc.
Внутренние и наружные стены многоэтажных домов
Большинство новых высотных общественных и офисных зданий, а также многоквартирных домов представляют собой каркасные здания, а стены выполнены в виде ненесущих стен. Преимуществом блоков bauroc при строительстве стен таких зданий является их легкий вес и превосходная огнестойкость.
Например, в домах Noblessner Kodusadam для обеспечения необходимой огнестойкости стен кабельных шахт и шахт для трубопровода построены из блоков bauroc ELEMENT. Для достижения лучших показателей по звукоизоляции ненесущие стены между квартирами и коридорами возведены из блоков bauroc ACOUSTIC. В ванных комнатах и саунах нашли применение перегородочные плиты ELEMENT. И неудивительно, ведь стена из ELEMENT возводится легко и быстро. Таким образом нет необходимости устанавливать во влажных помещениях нетерпящий влагу гипсокартон. Блоки bauroc использовались также при строительстве современного торгового центра T1 Mall, Суперминистерства, центра Rotermanni, гостиницы Hilton Hotel, офисного здания Nordea и т.д. Примечательно, что из блоков bauroc строят как внутренние, так и наружные стены. В качестве примера наружной стены из bauroc можно привести новое здание Департамента статистики, жилые многоэтажныхе дома Kalev Panorama и прочие офисные и жилые дома как в Эстонии, так и за ее пределами.
Образовательные и попечительские учреждения
Тема энергоэффективности при строительстве новых зданий по -прежнему актуальна. Все больше учреждений социального назначения проектируются и строятся как здания с близким к нулевому энергопотреблением. Например, большая часть наружных стен Пылваской государственной гимназии - первого школьного здания с энергопотреблением, приближенным к нулю,- построена из блоков bauroc HARD. Решающим фактором при выборе стали воздухонепроницаемость и высокая теплоизоляция стен из блоков bauroc. Результат замеров значения воздухонепроницаемости превзошёл все ожидания. Воздухонепроницаемость важна для предотвращения потери тепла из-за утечки воздуха. Весь воздухообмен здания должен осуществляться через систему вентиляции с рекуперацией тепла.
Несущие конструкции нового здания детского сада в Palamuse также спроектированы из газобетонных блоков (bauroc ECOTERM+ по внешнему периметру и bauroc HARD внутри здания). Потребление энергии зданием также приближено к нулю. Проектировщик Таави Фрейрик, член правления компании Inseneriprojekt OÜ, добавил, что, помимо газобетона, при выборе подходящей конструкции стены рассматривались и другие возможные решения. Выбор газобетона был в первую очередь обусловлен хорошей теплоизоляцией и воздухонепроницаемостью кладки. Это решение позволило снизить потери тепла через потенциальные мостики холода такие как, например, места соединения стены и фундамента и крепёжные детали наружной отделки.
Стоит также отметить проект разработки учреждений опеки, в рамках которого за шесть лет по всей Эстонии были построены десятки новых современных зданий пансионатов для пожилых, наружные стены которых возведены из блоков ECOTERM +.
Комплексное решение частных домов
Благодаря своим высоким теплоизоляционным свойствам, герметичности и экологичности продукты bauroc идеально подходят для строительства индивидуальных домов. Блоки ECOTERM + 375 и 500, не требующие дополнительной теплоизоляции, являются единственными в своем роде в Эстонии - флагманом Bauroc.
Следует отметить, что компания Bauroc предлагает все необходимое для строительства коробки каменного дома: блоки для наружных стен и перегородок, перемычки, панели перекрытия и покрытия, крепежные элементы, клеевые смеси и инструменты. Весь ассортимент продукции образует единое целое. Предлагаемое комплексное решение и легкость работы с ним по достоинству оценены как частными строителями, так и руководителями крупных строительных проектов.
Из продукции bauroc строится много жилых домов. Директор по продажам Bauroc Маргус Оя подтверждает, что ежегодно в Эстонии возводится примерно 750 новых частных или рядных домов именно из bauroc. Работа идет быстро, а результат отличается качеством и долговечностью.
Архитектор Алар Тарто разработал множество проектов домов из газобетона, прежде всего, в Тарту и Тартумаа. Он отдает предпочтение материалам bauroc, главным образом, по причине их отличных теплоизоляционных свойств и быстроте возведения стен. «С учётом того, что каменная стена толщиной в 500 мм шире стены, выполненной из блоков толщиной в 200мм с дополнительным утеплением в 200 мм, внутренние помещения при использовании 500 блока уменьшатся незначительно. Разница в 100 мм – не проблема», - объясняет Алар. «В некоторых случаях при необходимости можно увеличить размер помещения за счёт увеличения габаритов дома»,- добавляет он.
Лидер на рынках Балтии
На эстонском, латвийском и литовском рынках компания Bauroc является безусловным лидером продаж лёгких строительных блоков.
Благодаря множеству плюсов, продукция bauroc используется повсеместно в строительстве частных домов, многоэтажных, производственных и офисных зданий, а также торговых центров, детских садов и пансионатов для пожилых. Маргус Оя перечисляет самые распространенные места применения продукции bauroc: «наружные и внутренние стены жилых домов, перегородки и кровля, стены кабельных и лифтовых шахт, шахт для трубопровода, ненесущие наружные стены и стены между квартирами в многоквартирных домах, стены влажных помещений, а также парапеты, в которых блоки bauroc благодаря своим теплоизоляционным свойствам помогают предотвратить образование мостиков холода вдоль стены парапета».
Компания Bauroc является образцовым скандинавско-балтийским предприятием и крупнейшим производителем газобетона в регионе. В Финляндии и Швеции газобетон исторически известен и ценится как экологически чистый, гипоаллергенный строительный материал. В Европе в целом ежегодно производится 15 миллионов кубометров газобетонных изделий, что достаточно для строительства 300 000 новых домов.
Маргус Оя отметил, что популярность bauroc растёт с каждым годом: «благодаря работе специалистов, направленной на развитие производства, ассортимент продукции постоянно расширяется, добавляются новые интересные сферы применения», рассказывает он. «Изделия bauroc, например, не предусмотрены для строительства дорог, но в каждом новом возводимом здании есть места, куда по той или иной причине bauroc подходит лучше всего».