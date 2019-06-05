Продукция bauroc применима в строительстве любого здания

Газобетон bauroc изготавливается, в основном, из отечественного сырья: смеси извести, цемента, кварцевого песка и воды с добавлением небольшой порции алюминиевого порошка. Компания экпортирует примерно три четверти продукции, чем вносит свой вклад в оживление экономики Эстонии. Производство газобетона является экологически чистым и практически безотходным процессом. Использование ресурсов эффективно благодаря легкому весу материала- газобетон намного легче, чем любой другой каменный материал, и поэтому стоимость сырья на квадратный метр стены из блока значительно ниже, чем у других каменных материалов. Кроме этого оптимально сбалансировано и потребление тепловой энергии в производственном процессе: остаточное тепло одного автоклава используется для предварительного нагрева второго.

Индрек Яаска, руководитель проектов в компании StoneEnergy OÜ, которая строит дома из продукции bauroc под брендом Jämerä, уверен, что строить дом из bauroc действительно легко. «Коробка дома при наличии уже готового фундамента строится за 2 недели. Стены получаются тёплыми и выглядят эстетично даже без отделки», - говорит он. «Ассортимент продукции включает в себя все необходимые блоки, как для наружных, так и для внутренних стен. Кровля из ПАНЕЛЕЙ bauroc лучше, чем из пустотных панелей, поскольку требует меньше дополнительного утепления, а панели при установке опираются и на смежные стены, что обеспечивает зданию лучшую жесткость. Кроме того, ПАНЕЛИ bauroc в отличии от пустотных могут быть установлены и под уклоном». Яаска отдельно отмечает и лестницы из продукции bauroc: «Из ЛЕСТНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ bauroc можно построить очень хорошую лестницу, которая не скрипит и, кроме этого, обладает свойством поглощать шум. Облицевать деревом - и лестница готова. Каменный дом значительно тише по сравнению с деревянным».

Кровля из ПАНЕЛЕЙ bauroc лучше, чем из пустотных панелей, поскольку требует меньше дополнительного утепления, а панели при установке опираются и на смежные стены, что обеспечивает зданию лучшую жесткость. ФОТО: Олег Харченко XOfoto OÜ

Дома, полностью построенные из продукции bauroc, являются энергоэффективными - газобетон отлично удерживает тепло, а стоимость отопления таких помещений невелика.

Газобетон соответствует всем нормам пожарной безопасности. В нем оптимально сочетается легкость, высокие теплоизоляционные свойства и конструктивная эффективность - газобетон долговечен и имеет очень высокое соотношение прочности к весу, что делает его одним из наиболее предпочтительных вариантов в том числе и в сейсмоопасных зонах.

Складские и производственные здания из стеновых панелей

Новое - это хорошо забытое старое. Газобетонные СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, относительно недавно пополнившие линейку продукции bauroc, применялись в Эстонии уже в середине 1950-х годов. Многие здания, в том числе промышленного и сельскохозяйственного назначения, были построены в 1970-х и 1980-х годах именно из панелей. Сборные технологии помогают снизить потребность в рабочей силе на строительной площадке, повысить темп строительных работ, поддерживая при этом их стоимость на разумном уровне.

Армированные СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ bauroc подходят для строительства несущих внутренних и наружных стен складских, производственных и сельскохозяйственных зданий, в том числе для возведения противопожарных стен, как в отапливаемых, так и в холодных помещениях. ФОТО: Олег Харченко XOfoto OÜ