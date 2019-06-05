Разыскиваются самые красивые сады Пирита!

«Чтобы украсить дом, вовсе не обязательно создавать новые ценности — строить здания, сажать деревья и декоративные растения. Вполне достаточно содержать в порядке то, что уже имеется и при необходимости ремонтировать и восстанавливать. Забота о саде требует усердия и, вне всяких сомнений, представляет собой большую работу. Именно поэтому мы из года в год выбираем самые красивые сады и награждаем собственников всевозможными призами», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, следует прислать фотографию сада и свои контактные данные по адресу tony.liivak@tallinnlv.ee до 11:30 часов 6 августа 2019 года.

Комиссия из пяти человек будет оценивать сады по четырем критериям:

* целостное пространственное впечатление (оригинальность идеи, функциональность, умение использовать возможности в зависимости от своеобразия места);

* благоустройство (упорядоченность зданий ансамбля, состояние дорог);

* озеленение и его состояние (газон, цветы, декоративные деревья и кустарники);