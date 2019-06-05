Видео: KLM готовит революцию в пассажирской авиации

Нидерландская авиакомпания KLM намерена произвести революцию в пассажирской авиации. Она представила новый самолет Flying-V необычной формы, потребляющий на 20% меньше топлива, чем Airbus A350. Об этом пишет The Sun.
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Пассажирский летательный аппарат Flying-V отличается от всех ранее существовавших типов самолетов. Дело в его V-образной форме, которая позволила разместить пассажирский салон, топливные баки, грузовой отсек и другую машинную инфраструктуру непосредственно в крыльях, пишет turizm.ru. Такая форма снизит расход топлива на 20% по сравнению с самыми экономичными современными машинами. Как заявили авторы дизайна, на его создание их вдохновила популярная модель электрогитары Gibson Flying-V, которую в разно время использовали такие культовые музыканты, как Джими Хендрикс и Кит Ричардс из группы Rolling Stones.
Согласно проекту, длина машины составит 65 метров, а ширина будет немного короче — 55 метров. Такие параметры позволят необычному воздушному судну пользоваться существующими аэропортами и их инфраструктурой. Flying-V сможет вместить 314 пассажиров, размещённых в двух проходах по одному с каждой стороны V-формы. В задней части над крыльями расположатся два турбовентиляторных двигателя, которые уменьшат не только расход топлива, но и углеродный след по сравнению с современными машинами. В настоящее время двигатели будут работать на керосине. Однако в будущем перейдут на экологически чистую электроэнергию.
Опубликованные изображения Flying-V демонстрируют машину только снаружи, поэтому пока остается загадкой, как она будет отделана внутри. Тем не менее, некоторые специалисты уверены, что на борту появятся более легкие кресла и даже ряд нетипичных удобств, типа ванных комнат. Не исключено, что и питание предложат в формате шведского стола.
Ученые намерены представить прототип самолета уже в октябре этого года. Тогда же пройдут первые испытания на стабильность и надежность Flying-V при разных режимах полета, например, на низких скоростях во время подъема и приземления. Если испытания пройдут успешно, самолет войдет в состав парка KLM.
Ранее аэрокосмическая фирма Hermeus заявила о начале разработок сверхзвуковых коммерческих самолетов, чья скорость превысит скорость звука более чем в пять раз. Такие воздушные суда смогут совершать перелеты со скоростью более 4 800 км/час на расстояние порядка 7500 километров. Такие характеристики, например, позволят доставить пассажиров из Лондона в Нью-Йорк за 1,5 часа. На данный момент продолжительность рейсов между этими городами составляет около семи часов. По словам специалистов, для создания нового самолета будут использованы уже существующие технологии, главным строительным материалом станет титан. Демоверсию инновационного сверхзвукового лайнера обещают представить уже через 5 лет.