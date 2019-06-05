Видео: KLM готовит революцию в пассажирской авиации

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Пассажирский летательный аппарат Flying-V отличается от всех ранее существовавших типов самолетов. Дело в его V-образной форме, которая позволила разместить пассажирский салон, топливные баки, грузовой отсек и другую машинную инфраструктуру непосредственно в крыльях, пишет turizm.ru. Такая форма снизит расход топлива на 20% по сравнению с самыми экономичными современными машинами. Как заявили авторы дизайна, на его создание их вдохновила популярная модель электрогитары Gibson Flying-V, которую в разно время использовали такие культовые музыканты, как Джими Хендрикс и Кит Ричардс из группы Rolling Stones.

Согласно проекту, длина машины составит 65 метров, а ширина будет немного короче — 55 метров. Такие параметры позволят необычному воздушному судну пользоваться существующими аэропортами и их инфраструктурой. Flying-V сможет вместить 314 пассажиров, размещённых в двух проходах по одному с каждой стороны V-формы. В задней части над крыльями расположатся два турбовентиляторных двигателя, которые уменьшат не только расход топлива, но и углеродный след по сравнению с современными машинами. В настоящее время двигатели будут работать на керосине. Однако в будущем перейдут на экологически чистую электроэнергию.

Опубликованные изображения Flying-V демонстрируют машину только снаружи, поэтому пока остается загадкой, как она будет отделана внутри. Тем не менее, некоторые специалисты уверены, что на борту появятся более легкие кресла и даже ряд нетипичных удобств, типа ванных комнат. Не исключено, что и питание предложат в формате шведского стола.

Ученые намерены представить прототип самолета уже в октябре этого года. Тогда же пройдут первые испытания на стабильность и надежность Flying-V при разных режимах полета, например, на низких скоростях во время подъема и приземления. Если испытания пройдут успешно, самолет войдет в состав парка KLM.