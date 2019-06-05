Житель Эстонии мечтает о работе на госпредприятии

Специалист по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом рассказала, что люди воспринимают большие госкомпании как стабильные и надежные, это объясняет активное участие свыше двух тысяч опрошенных. «Также предпочтительно, чтобы у выбранных предприятий было достаточно возможностей для выплаты более высокой заработной платы», - отметила Плоом и добавила, что оценивались и компании из сферы туризма, так как работа в них кажется интересной и предполагает возможность путешествовать.