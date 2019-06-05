Житель Эстонии мечтает о работе на госпредприятии

Исследование репутации работодателей Kantar Emor показывает, что наиболее привлекательным для населения Эстонии является предприятие «Таллиннский аэропорт». Кроме него, интерес представляют частные компании Eesti Energia и Tallink и еще два госпредприятия: Таллиннский порт и Центр управления государственными лесами (RMK).
Специалист по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом рассказала, что люди воспринимают большие госкомпании как стабильные и надежные, это объясняет активное участие свыше двух тысяч опрошенных. «Также предпочтительно, чтобы у выбранных предприятий было достаточно возможностей для выплаты более высокой заработной платы», - отметила Плоом и добавила, что оценивались и компании из сферы туризма, так как работа в них кажется интересной и предполагает возможность путешествовать.
По словам Плоом, Таллиннский аэропорт соответствует двум критериям – с одной стороны предприятие обеспечивает чувство защищенности, а с другой - работа считается многообразной. «Таллиннский аэропорт рассматривается как инновационный и развивающийся, и рабочая среда в нем кажется приятной людям, - добавила Плоом. - Привлекательность аэропорта как работодателя подтверждается личными позитивными контактами жителя Эстонии как пассажира, а также, вероятно, международным признанием, ставшим частью компании - Международный совет аэропортов в прошлом году присудил звание лучшего аэропорта Европы Таллиннскому аэропорту».