Многокилометровые пробки в Таллинне отменяются

По словам Тару Керонена, исполнительного директора Eckerö Line, сотрудничество с Таллиннским портом было превосходным. «Таллиннский порт ускорил реализацию нескольких проектов, связанных с инфраструктурой гавани Мууга, чтобы обеспечить быстрое и бесперебойное движение как пассажиров, так и грузоперевозчиков, - сказал Керонен. - Благодаря этому мы можем выбрать порт Мууга для швартовки, а также сократить время в пути на четверть часа».

«Мы рады, что благодаря нашим совместным усилиям новый паром Eckerö Line начнет отправляться из порта Мууга, - сказал Вальдо Калм, председатель правления Таллиннского порта. - Пассажиры, прибывающие из окрестностей Таллинна и из других частей Эстонии, смогут быстро и комфортно добраться до порта Мууга по окружной дороге, что позволит снизить нагрузку на движение в центре Таллинна».

Новая линия выведет тяжелые грузовики из центра Таллинна и Хельсинки, а также повлечет за собой одновременно множество других преимуществ: более практичное расположение сэкономит время и расходы как пассажиров, так и грузоперевозчиков. Кроме того, снизится транспортная нагрузка и загрязнение воздуха городских центров.

С добавлением Finbo Cargo компания Eckerö Line предлагает в Финском заливе в общей сложности десять отправлений в день: четыре отправления Finbo Cargo по маршруту Мууга-Вуосаари и шесть рейсов MS Finlandia по маршруту Таллинн-Хельсинки.

Комментарий

«Я признаю решение Eckerö Line, которая решила, что все же не будет устраивать в центре Таллинна очереди из грузовиков на много километров, как они планировали вначале – это быстро привело бы к хаосу в дорожном движении», - прокомментировал председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик новость о переводе паромной линии в порт Мууга.

Терик добавил, что, на самом деле, от этого решения выиграют все – горожане, водители грузовиков, а тем самым и владельцы товаров и его заказчики. «Попытка прорваться через пробки в центре города съела бы у обычных участников движения немало нервных клеток, а у водителей грузовиков – несколько часов драгоценного времени», - сказал Терик.