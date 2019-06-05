Не будем пока учить и управлять государством

Удивившихся от прочтения заголовка отсылаю к народной мудрости, согласно которой каждый человек абсолютно точно знает, как нужно учить, лечить и управлять государством.
Собственно, глагол «лечить» в данном контексте тоже не следует понимать буквально; я не могу взять на себя ответственность в виде конкретных рекомендаций при выборе медикаментов и схеме их принятия или по применению тех или иных процедур для избавления от терзающих вас хворей, по примеру народных целителей, советующих: «Если у вас застарелый ревматизм, и вы не можете спать по ночам от боли, возьмите три четверти столовой ложки высушенной и перетертой лягушачьей шкурки, добавьте семнадцать капель желчи черной вороны, умерщвленной в полночь третьих суток после новолуния, и этой смесью намажьте на три часа теменную область». Мои советы будут менее изощренными и более практичными.
Шоб мы все были здоровы!
Так уж звезды сошлись, что нынешняя весна была для меня обильна прямыми и косвенными контактами с медициной. Прямыми – то есть лично, а косвенными – через родственников, друзей и знакомых. И вынес я из этого общения немало полезного, чем и спешу поделиться с вами.
Прежде всего, необходимо выяснить, какими недугами вы страдаете. Не отмахивайтесь и не ворчите, что, мол, у вас все в порядке!.. Это неважно, что вы не испытываете никаких проблем со здоровьем и избавлены от неприятных симптомов. Это всё – пока! Статистика утверждает, что абсолютно здоровых людей не бывает. Каких-то пять-семь процентов населения, не обзаведшихся тем или иным диагнозом, не в счет, они укладываются в рамки статистической погрешности. А может, они просто еще не прошли тщательное обследование и пока пребывают в блаженном неведении. К тому же есть такая лукавая медицинская формула: практически здоров. То есть руки-ноги на месте, ходить без вспомогательных средств человек может, глаза видят, уши слышат. Значит, жить будет. Хотя…
В общем, если вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. А если все-таки что-то ноет, дергает, колет, тянет или просто места спокойного не дает найти, значит, все в порядке, и может смело нацеливаться на визит к врачу. К какому – это вопрос…
Вот, скажем, заболело у вас (не дай бог, конечно) ухо. Или, паче того, глаз… Попасть сразу к отоларингологу или офтальмологу нереально. То есть, конечно, если вы работаете на хорошо оплачиваемой должности (скажем, мэром Таллинна или хотя бы какого-нибудь Пыльтсамаа), тогда вам печалиться не о чем. Идете в платную поликлинику, и всего делов-то! Впрочем, и там не обязательно вас примут в ту же секунду.
А вот если вы, скажем, неработающий пенсионер? Или студент? Или многодетная мать-одиночка?
На худой конец можно, конечно, вызвать неотложку или самому поехать в ближайший центр экстренной медицины. Но тогда запаситесь терпением и, по потребности, парой-тройкой бутербродов и термосом с чаем/кофе. Потому что ждать вам придется несколько часов. И не два-три, а, может, и все пять-семь.
Кто-то ведь должен вести прием. А многие врачи – те, что дальновиднее, уехали в Финляндию, остались одни… такие вот ударники. А что вы хотите: здесь зарплата – тысяча евро, от силы полторы, а там шесть тысяч!
Но если вы все-таки пошли традиционным путем и, заручившись направлением от семейного врача (к которому тоже еще надо загодя записаться на прием), пробились-таки в регистратуру, чтобы получить номерок к требуемому специалисту, то приготовьтесь оказаться в положении пациента, о котором попечитель богоугодных заведений Земляника в гоголевском «Ревизоре» говорит: «Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет». То есть запросто может оказаться, что к тому времени, когда подойдет ваша очередь (а это в лучшем случае не меньше месяца), вы либо полностью оглохнете (ослепнете), либо поправитесь без вмешательства врача. Последнее, впрочем, вряд ли. Если уж где-то заболело, то будьте уверены: это, как говаривал (правда, по другому поводу) вождь и учитель мирового пролетариата, всерьез и надолго!
Вам шашечки или ехать?
Самый верный способ попасть к нужному специалисту – это записаться сразу ко всем. У вас ноги или уши не болят? Это временно. Рано или поздно заболят. А тогда будет поздняк метаться.
Нет, я не рекомендую идти к врачу, не обладая необходимыми симптомами. Он вас может неправильно понять. Просто если ваша очередь подходит, а болезнь (пока!) никак о себе не дает знать, вы можете в любой момент позвонить в ту же регистратуру и, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, переписать номерок на более поздний срок. Поверьте, вас же еще и благодарить будут. И так – до тех пор, пока вам, наконец, не приспичит. А вы уже будете во всеоружии, и, может быть, попомните и меня добрым словом.
На такие мудрые мысли натолкнули меня таблички в поликлинике, на которых указаны часы работы врачей-специалистов. Еще с год примерно назад на таких табличках, как правило, значились две фамилии врачей, ведущих прием в одном кабинете, и часы их работы, по очереди. Например, один – по четным числам, другой – по нечетным. Или один с утра до обеда, а второй – после полудня и до вечера.
Сегодня в большинстве случаев фамилия стоит одна, и часы приема – с утра до конца рабочего дня. Обычно с 8 часов до 19…
Я поинтересовался у одного знакомого врача, что это за ударные стахановские методы? На что услышал в ответ: «Кто-то ведь должен вести прием. А многие врачи – те, что дальновиднее, уехали в Финляндию, остались одни… такие вот ударники. А что вы хотите: здесь зарплата – тысяча евро, от силы полторы, а там шесть тысяч!..».
Но ведь, помнится, кто-то из наших министров не так давно уверял, что эта проблема если и не решена окончательно, то решается ускоренными темпами. Правда, кто именно уверял, сейчас уже трудно вспомнить, поскольку эти министры в последнее время часто меняются…
А доктор продолжал: «Из финских лечебных заведений нашим здешним врачам периодически присылают персональные приглашения по электронной почте, причем с припиской: знание финского и шведского языков (государственные языки в стране Суоми – В.И.) не обязательно...»
– Как же они там обходятся? – заинтересовался я.
– Уж не знаю, как, но, видимо, это им удается, – прозвучал меланхоличный ответ.
И тут меня осенила мысль, настолько нелепая, что я даже застыдился. Но она меня не покидала: а что, если финны заинтересованы в хороших врачах, которые специализируются в лечении разных заболеваний, а не в квалифицированных филологах или синхронных переводчиках?!
Может такое быть, или мне уже пора забивать номерок к психиатру? Или уж сразу – в наш родной эстонский колумбарий?