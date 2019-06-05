Не будем пока учить и управлять государством

Кто-то ведь должен вести прием. А многие врачи – те, что дальновиднее, уехали в Финляндию, остались одни… такие вот ударники. А что вы хотите: здесь зарплата – тысяча евро, от силы полторы, а там шесть тысяч!

Но если вы все-таки пошли традиционным путем и, заручившись направлением от семейного врача (к которому тоже еще надо загодя записаться на прием), пробились-таки в регистратуру, чтобы получить номерок к требуемому специалисту, то приготовьтесь оказаться в положении пациента, о котором попечитель богоугодных заведений Земляника в гоголевском «Ревизоре» говорит: «Человек простой: если умрёт, то он и так умрёт, если выздоровеет, то он и так выздоровеет». То есть запросто может оказаться, что к тому времени, когда подойдет ваша очередь (а это в лучшем случае не меньше месяца), вы либо полностью оглохнете (ослепнете), либо поправитесь без вмешательства врача. Последнее, впрочем, вряд ли. Если уж где-то заболело, то будьте уверены: это, как говаривал (правда, по другому поводу) вождь и учитель мирового пролетариата, всерьез и надолго!

Вам шашечки или ехать?

Самый верный способ попасть к нужному специалисту – это записаться сразу ко всем. У вас ноги или уши не болят? Это временно. Рано или поздно заболят. А тогда будет поздняк метаться.

Нет, я не рекомендую идти к врачу, не обладая необходимыми симптомами. Он вас может неправильно понять. Просто если ваша очередь подходит, а болезнь (пока!) никак о себе не дает знать, вы можете в любой момент позвонить в ту же регистратуру и, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, переписать номерок на более поздний срок. Поверьте, вас же еще и благодарить будут. И так – до тех пор, пока вам, наконец, не приспичит. А вы уже будете во всеоружии, и, может быть, попомните и меня добрым словом.

На такие мудрые мысли натолкнули меня таблички в поликлинике, на которых указаны часы работы врачей-специалистов. Еще с год примерно назад на таких табличках, как правило, значились две фамилии врачей, ведущих прием в одном кабинете, и часы их работы, по очереди. Например, один – по четным числам, другой – по нечетным. Или один с утра до обеда, а второй – после полудня и до вечера.

Сегодня в большинстве случаев фамилия стоит одна, и часы приема – с утра до конца рабочего дня. Обычно с 8 часов до 19…

Я поинтересовался у одного знакомого врача, что это за ударные стахановские методы? На что услышал в ответ: «Кто-то ведь должен вести прием. А многие врачи – те, что дальновиднее, уехали в Финляндию, остались одни… такие вот ударники. А что вы хотите: здесь зарплата – тысяча евро, от силы полторы, а там шесть тысяч!..».

Но ведь, помнится, кто-то из наших министров не так давно уверял, что эта проблема если и не решена окончательно, то решается ускоренными темпами. Правда, кто именно уверял, сейчас уже трудно вспомнить, поскольку эти министры в последнее время часто меняются…

А доктор продолжал: «Из финских лечебных заведений нашим здешним врачам периодически присылают персональные приглашения по электронной почте, причем с припиской: знание финского и шведского языков (государственные языки в стране Суоми – В.И.) не обязательно...»

– Как же они там обходятся? – заинтересовался я.

– Уж не знаю, как, но, видимо, это им удается, – прозвучал меланхоличный ответ.

И тут меня осенила мысль, настолько нелепая, что я даже застыдился. Но она меня не покидала: а что, если финны заинтересованы в хороших врачах, которые специализируются в лечении разных заболеваний, а не в квалифицированных филологах или синхронных переводчиках?!