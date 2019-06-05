Kак похудеть за короткое время на 10 кг в домашних условиях

Арнис, каким был твой прежний опыт похудения?

Раньше я самостоятельно следил за тем, сколько и что я ел, но это не давало существенных результатов. Не то что бы я совсем не двигаюсь, но, как и многим в наши дни, из-за занятости времени на посещение спортзала совершенно не хватает. При этом я категорически против того, чтобы мучить себя, не говоря уже о том, чтобы принимать какие-то мистические таблетки. Я понял, что надо искать другой подход для освобождения от лишнего веса.

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И в чем секрет? Как тебе удалось потерять лишний вес?

Вначале я заполнил простой тест и составил семидневный план на веб-сайте Стокгольмской диеты. Я опасался, что менять свои привычки питания будет нелегко и придется голодать, однако диета оказалась чем-то совершенно невиданным – никакого голодания, а вместо этого вкусные и сытные блюда. Уже в первые дни программы мой обмен веществ начал работать иначе, и без всяких усилий я потерял за несколько дней уже 5 килограмм. Отлично! И энергии с начала программы больше, чем когда-либо раньше. Я продолжил и вскоре уже сбросил 10 килограммов!

Что бы ты посоветовал другим людям, которые тоже хотят похудеть?

Не надо обманываться и говорить себе, что как-то само по себе что-то изменится. Просто надо попробовать! Скажу честно, после потери лишнего веса я испытываю небывалые ощущения, могу жить и работать с совершенно другой энергией. Похудеть намного проще, чем вы думаете!