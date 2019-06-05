Эстонские фермеры настороже: в Польше вспышка свиной чумы

Исполняющий обязанности гендиректора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда заявил, что сейчас в Эстонии высока опасность новой эпидемии.

«Ранняя весна и лето – это критический период для домашних свиней заразиться АЧС, что мы и видим по вспышке заражений в Польше. Это должно насторожить эстонских фермеров, потому что опасность чумы в Эстонии никуда не исчезла», – говорит Калда.

По его словам, проведенные департаментом проверки показали, что фермеры осознают важность профилактики заболевания и принимают меры. «Невнимательность или беспечность могут помочь вирусу распространиться среди домашних свиней», – напоминает он.

Крупнейшая вспышка АЧС среди домашних свиней, зафиксированная в Польше, произошла на ферме, где содержится более 8000 голов. Фермы, на которых произошло заражение, находятся на юге и северо-востоке Польши.

Ситуация в Эстонии

По всей Эстонии действует запрет на выгул свиней на открытой местности. В зонах эпидемии фермеры должны исключить любые возможные контакты диких свиней с домашними, а также с какими-либо материалами и инструментами, которые могут взаимодействовать со скотом.

Африканская чума свиней безопасна для людей, однако они могут быть переносчиками. Мясо свиньи также безопасно для потребления. Качество продающейся на рынке Эстонии свинины под надзором Ветеринарно-пищевого департамента.