Адвокаты распространяют очерняющую генпрокурора Эстонии анонимку

Должностной срок Лавли Перлинг истекает в октябре, а 15 мая она заверила Postimees, что собирается снова выдвигать свою кандидатуру на пост генпрокурора. Примерно через неделю после этого политикам стали присылать на нее компромат, происхождение которого никто объяснить не может.

"Я не знаю, как это распространяется. Кто-то во всяком случае составил этот документ и разослал повсюду. Это прислали мне, а также в Министерство внутренних дел и председателю правовой комиссии Рийгикогу", - сказал министр юстиции Райво Аэг, добавив, что у документа нет конкретного составителя и адресата.

"Наша общая позиция такова, что на всякие анонимные заявления мы особо не реагируем", - добавил он.

Карилайд скрывает имена лоббистов

Яанус Карилайд признается, что ему известно, чья это инициатива. "Ко мне в Рийгикогу приходили адвокаты. Я принял их в кабинете правовой комиссии и выслушал. Принял информацию к сведению", - говорит он.

"Если бы мы обнародовали имена тех, кто к нам приходит, граждане не решались бы делиться своими проблемами", - обосновывает председатель правовой комиссии.

Канцелярия Рийгикогу также отказывается сообщить, кто в тот раз приходил на встречу с председателем правовой комиссии. Пресс-секретарь парламента Эпп-Маре Кукемельк сказала, что здания Рийгикогу являются объектами гособороны, а поэтому у посторонних лиц, к которым относятся и журналисты, нет допуска к данным о гостях.

Сама Перлинг в курсе, что против нее начата вышеописанная кампания. "Я всегда была сторонницей прозрачных процессов. Конструктивная критика приемлема, но ее нужно представлять публично, как подобает в открытом обществе", - сказала она.

Postimees получил распространяемый адвокатами документ на флешке. На ней записан меморандум без заглавия и авторства, составленный юридическим языком и обвиняющий генпрокурора в конфликте интересов и нарушении антикоррупционного закона.

В общем-то, содержание документа нельзя назвать чрезвычайным или компрометирующим, поскольку оно касается брака Лавли Перлинг с заместителем гендиректора полиции безопасности Мартином Перлингом. Этот факт уже не раз пытались использовать как оружие против генпрокурора.

"Этот вопрос был основательно обсужден еще в 2014 году при вступлении в должность. Ничего нового тут нет", - сказала прокурор.

Утверждение о том, что решения Перлинг из-за ее брака неправомочны, входило, к примеру, в тактику адвокатов защиты на судебном процессе по обвинению в коррупции руководителей Таллиннского порта. Представитель обвиняемого Тыниса Похла Эрки Кергандберг и адвокат Яна Пашковского Элмер Муна при помощи этих аргументов хотели подать апелляцию в госсуд еще год с лишним тому назад, но она не была принята в производство.

Защитники ничего не знают

В мае по долго откладывавшемуся делу начались судебные заседания, и о семейных отношениях Перлинг снова заговорили. Муна в судебном зале пояснил, что адвокаты собираются подчеркнуть тот факт, что руководители учреждений, одно из которых проводило криминальное расследование, а второе руководило расследованием, находятся в близких отношениях.

"Я нахожу, что госпрокуратура не избежала конфликта интересов", - сказал на том же заседании и Кергандберг.

Стоят ли за обращением Муна и Кергандберг, работающие в одном и том же адвокатском бюро? Кергандберг отверг такое предположение, сказав, что он точно не распространял никаких документов о Перлинг. Он добавил, что с вице-председателем Центристской партии Яанусом Карилайдом его связывают только клиентские отношения: Кергандберг защищал интересы центристов в т.н. деле Сависаара.

"Центристская партия - мой клиент, и поэтому я неоднократно встречался с Карилайдом", - сказал он.

Представленные в меморандуме упреки касаются не только дела о коррупции в Таллиннском порту, но и дела Сависаара. Представлявший его присяжный адвокат Оливер Няэс также отрицает любую связь с запиской. "Мне самому было бы интересно знать, кто ее составил", - говорит он.

На вопрос, насколько этичной генпрокурор считает такую деятельность, Перлинг ответить затруднилась. "Под этим меморандумом нет ни одной подписи. Чью этику я здесь должна оценивать? Это человек с улицы или действительно профессионал?" - поинтересовалась она.