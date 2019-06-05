Посол России: в случае инцидентов желательно иметь прямой канал общения

Отвечающие за транспорт министры Эстонии и России на этой неделе обсудят запуск скоростного поезда Таллинн-Петербург.
В интервью Postimees посол России Александр Петров сказал, что между Эстонией и Россией желательно иметь заслуживающий доверие канал общения, учитывая инцидент с испанским истребителем, потерявшим боевую ракету. По его словам, уже виден положительный результат встречи Керсти Кальюлайд и Владимира Путина.
- С первой после длительного перерыва встречи президентов Эстонии и России прошло уже полтора месяца. Видите ли вы уже какие-то положительные знаки, на которые так сильно надеялись эстонские предприниматели?
- Прежде всего нужно сказать, что меня удивила критика в Эстонии, звучавшая до и после визита, поскольку встреча показала, что диалог между нашими странами не только возможен, но и крайне необходим. Если президенты могут общаться друг с другом и спокойно обсуждать сложные вопросы в свободной от ненависти среде, это является хорошим сигналом и для остальных. Во время визита президента Кальюлайд в Москве находилась представительная делегация эстонских предпринимателей, в числе которых были Тийт Вяхи, Энн Вескимяги и Олег Осиновский. Для них и российских бизнесменов эта встреча была добрым знаком.
6 июня в Петербурге открывается экономический форум. В течение многих лет участие эстонской делегации практически равнялось нулю. Хороший пример: откуда в прошлом году приехала самом крупная делегация бизнесменов? Из Соединенных Штатов - 540 человек, из многих мировых ведущих корпораций. На фоне этого ненормально, что делегация соседней страны много лет не участвовала в форуме. Поэтому мне очень приятно, что теперь на форум едет министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, у которого запланирована встреча с российским министром транспорта Евгением Дитрихом. Встречи наших министров также не проходили уже много лет.
- Что будут обсуждать министры, отвечающие за вопросы из области транспорта?
- У нас работает двусторонняя комиссия по автотранспорту. Недавно мы сообщили эстонской стороне, что готовы к следующей встрече комиссии, надеюсь, что во время встречи министры договорятся о дате. Работает также комиссия по железнодорожному транспорту, на которой обсуждается открытие маршрута Тарту-Псков и открытие скоростного движения по направлению (из Таллинна) в Петербург. Это в повестке дня, этой темы коснутся во время встречи.
- Недавно я ездил в Печорский район и, по крайней мере, в Печорах многие говорили о том, что очень ждут запуска тартуского поезда. Это означает, что поезд Таллинн-Москва иногда мог бы проходить через Тарту, Печоры и Псков.
- Я не буду торопиться, но вопрос действительно обсуждается.
- В случае скоростного поезда Таллинн-Петербург важно то, готовы ли пограничные службы обеих стран к тому, чтобы проводить пограничный контроль в пути, поскольку только в этом случае скоростной поезд возможен. Российская пограничная служба с этим согласна?
- Скоростной поезд Хельсинки-Петербург – хороший пример: пограничный контроль проходит в пути. Нужно брать пример. Это позволило бы добираться из Таллинна в Петербург за четыре с половиной часа.
- Обсуждаются ли встречи и других министров или других высокопоставленных лиц?
- Нужно учитывать, что новое правительство Эстонии работает всего месяц. Я бы хотел напомнить, что 23-24 мая в Нарве прошел Эстонско-российский бизнес-форум, в котором принимали участие почти 150 человек. И это тоже реакция на встречу на самом высоком уровне, которая дала сигнал, что нужно сотрудничать. Я надеюсь, что встреча даст толчок и для договоров, переговоры по которым велись годами.
- Но вы же не верите, что новая коалиция снова направит эстонско-российский пограничный договор в парламент?
- Моя задача заключается в том, чтобы выяснить, если ли у правительства и его министров желание пойти по этому пути. В действительности ненормально, что этот вопрос в течение многих лет остается неотрегулированным.
- Как вы считаете, нужна ли Эстонии и России некая «прямая линия», то есть канал, по которому можно было бы общаться, если возникает какая-то чрезвычайная ситуация? У Министерств обороны Финляндии и России есть прямой канал.
- Я не скажу, что есть конкретные предложения, но это имеет смысл. Вспомним хотя бы прошлый год, когда испанский истребитель потерял ракету. Такие случаи могут провоцировать много неприятных вещей, надеемся, что без трагических последствий. Это создает реальную угрозу, и для таких ситуаций, конечно, желательно иметь заслуживающий доверия канал общения.
- На встрече президентов одной из тем был выход стран Балтии из общего электрокольца с Россией и Белоруссией. И хотя этот вопрос подняла Кальюлайд, он явно интересовал и Путина: несколько лет назад он очень подробно говорил об этом в интервью с итальянским журналистом. Почему эта тема так интересует Путина, что за этим стоит?
- А жителей Эстонии это не интересует? Насколько я понимаю, за выходом из электрокольца стоят не столько экономические, сколько политические причины, чтобы якобы снизить зависимость от России.
- Сомнительно, что Путин волнуется о жителях и экономике Эстонии! Вопрос цены – это чисто внутриполитический эстонский вопрос. Что беспокоит Путина здесь с позиции России? Потеря рынка стран Балтии, поскольку в Литве российское электричество имеет существенную долю на рынке, или то, что от России потребовали слишком больших инвестиций, чтобы гарантировать снабжение Калининградской области, имеющей в энергетическом смысле статус острова?
- Обе темы играют роль. Не хотелось бы оставлять Калининград в изоляции.
- В этом году Эстония и Россия отмечают двухсотлетие открытия Антарктиды выходцем с Сааремаа Беллинсгаузеном и Лазаревым. В июне из Кронштадта на южный материк стартует эстонская экспедиция, которая пройдет в сотрудничестве с российской стороной. Насколько важным вы это считаете, много ли таких примеров сотрудничества в области культуры, образования и науки?
- Это действительно очень хороший пример сотрудничества эстонского Морского музея и Российского географического общества. На Сааремаа будет открыт памятник Беллинсгаузену, что также является одним из признаков того, как много нас связывает в истории. Маленькая Эстонии дала России много талантливых и замечательных людей. Российское географическое общество участвует в софинансировании этого проекта. Самым лучшим примером культурного сотрудничества является показ постановок фестиваля «Золотая маска» в Эстонии, который пройдет уже в 15-й раз. Ректор Эстонского университета естественных наук Майт Клаассен впервые пригласил на сельскохозяйственный форум, который прошел в апреле, представителей соответствующих российских вузов, которые дали мероприятию очень высокую оценку.
- Насколько изменился интерес выпускников русских школ Эстонии продолжать обучение в России - учитывая стремление Эстонии перевести школы с русским языком обучения в большей степени на эстонский язык?
- Интерес к обучению в России есть. Когда я приехал, «Россотрудничество» (департамент, занимающийся вопросами проживающих за рубежом соотечественников, подчиняющийся МИД России – Я.П.) выделило Эстонии для обучения в российских вузах 55 бесплатных мест. Этого было явно мало. На сегодняшний день количество бесплатных мест увеличилось до 95. И этого недостаточно, поскольку заявлений намного больше – порядка 200. Ясно то, что для русских молодых людей в Эстонии открыты все возможности для обучения по всему миру, и это нормально.
- Какие планы у вас насчет недвижимости, принадлежащей посольству России, которая расположена в Пирита на Лаури-теэ, 2 и 4?
- Там сейчас живут шесть семей работников нашего посольства. Здания нуждаются в капитальном ремонте, на проведение которого недавно мы получили согласие Эстонии. И это тоже хороший знак. Но у нас до сих пор не решен вопрос собственности. Это касается как недвижимости, на которой расположено посольство Эстонии в Москве, так и трех объектов в Эстонии, которые посольство России использует здесь: участки на Лаури, 2 и Лаури, 4, участок, на котором расположено Генконсульство в Нарве и недвижимость посольства в Старом городе Таллинна. Мы фактически договорились по вопросу собственности, но это нужно закрепить еще и взаимными дипломатическими нотами. Стороны пришли к соглас ию, но формальности еще до конца не улажены.
- Три с половиной года назад до приезда послом в Эстонию в интервью Postimees вы сказали о своем позитивном настрое. Насколько эта позитивность сохранилась?
- У меня по-прежнему сохранился позитивный настрой в отношении всего того, что я здесь увидел и узнал. Самыми интересными были встречи с людьми, с которыми я познакомился в разных уголках Эстонии. Эти встречи только подтвердили нашу общую многовековую историю и то, как много чисто человеческих контактов и родственных связей сохранилось. И статистика показывает, что в последние два года вновь увеличилось количество выдачи виз. Одним из самых сильных воспоминаний, конечно, является организованное летом 2016 года Меэлисом Кубитсом мероприятие народной дипломатии - «1000 эстонцев в Петербурге», куда в действительности съездили больше тысячи человек. Такие мероприятия очень важны, чтобы научиться чувствовать друг друга.
- О чем обычные жители Эстонии чаще всего спрашивают посла России?
- Больше всего людей интересует, сохранится ли мир на нашей планете, не произойдет ли военного конфликта в Европе или между нашими странами.
- И что вы отвечаете, как успокаиваете жителей Эстонии?
- Я пытаюсь объяснить, что у России нет никаких агрессивных планов ни в отношении Эстонии, ни в отношении других стран. Не было и нет. Отдельно хочу подчеркнуть, что в отличие от широко распространенного мнения о международной изоляции России, в Москву постоянно приезжают зарубежные гости и политики высшего уровня, которые признают на переговорах, что они не верят в агрессивные планы России. Но по возвращении домой из уст тех же самых политиков можно слышать совсем иные заявления. Я это объясняю логикой внутриполитической борьбы.