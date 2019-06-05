Посол России: в случае инцидентов желательно иметь прямой канал общения

В интервью Postimees посол России Александр Петров сказал, что между Эстонией и Россией желательно иметь заслуживающий доверие канал общения, учитывая инцидент с испанским истребителем, потерявшим боевую ракету. По его словам, уже виден положительный результат встречи Керсти Кальюлайд и Владимира Путина.

- С первой после длительного перерыва встречи президентов Эстонии и России прошло уже полтора месяца. Видите ли вы уже какие-то положительные знаки, на которые так сильно надеялись эстонские предприниматели?

- Прежде всего нужно сказать, что меня удивила критика в Эстонии, звучавшая до и после визита, поскольку встреча показала, что диалог между нашими странами не только возможен, но и крайне необходим. Если президенты могут общаться друг с другом и спокойно обсуждать сложные вопросы в свободной от ненависти среде, это является хорошим сигналом и для остальных. Во время визита президента Кальюлайд в Москве находилась представительная делегация эстонских предпринимателей, в числе которых были Тийт Вяхи, Энн Вескимяги и Олег Осиновский. Для них и российских бизнесменов эта встреча была добрым знаком.

6 июня в Петербурге открывается экономический форум. В течение многих лет участие эстонской делегации практически равнялось нулю. Хороший пример: откуда в прошлом году приехала самом крупная делегация бизнесменов? Из Соединенных Штатов - 540 человек, из многих мировых ведущих корпораций. На фоне этого ненормально, что делегация соседней страны много лет не участвовала в форуме. Поэтому мне очень приятно, что теперь на форум едет министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, у которого запланирована встреча с российским министром транспорта Евгением Дитрихом. Встречи наших министров также не проходили уже много лет.

- Что будут обсуждать министры, отвечающие за вопросы из области транспорта?

- У нас работает двусторонняя комиссия по автотранспорту. Недавно мы сообщили эстонской стороне, что готовы к следующей встрече комиссии, надеюсь, что во время встречи министры договорятся о дате. Работает также комиссия по железнодорожному транспорту, на которой обсуждается открытие маршрута Тарту-Псков и открытие скоростного движения по направлению (из Таллинна) в Петербург. Это в повестке дня, этой темы коснутся во время встречи.

- Недавно я ездил в Печорский район и, по крайней мере, в Печорах многие говорили о том, что очень ждут запуска тартуского поезда. Это означает, что поезд Таллинн-Москва иногда мог бы проходить через Тарту, Печоры и Псков.

- Я не буду торопиться, но вопрос действительно обсуждается.

- В случае скоростного поезда Таллинн-Петербург важно то, готовы ли пограничные службы обеих стран к тому, чтобы проводить пограничный контроль в пути, поскольку только в этом случае скоростной поезд возможен. Российская пограничная служба с этим согласна?