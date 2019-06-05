ZDF: половина кенийских легкоатлетов употребляют допинговые препараты

"Да, я принимаю ЭПО. Когда я его применяю, то у меня больше кровяных телец и кислорода в крови. Это делает меня существенно сильнее. Я принимаю допинг два раза в год и всегда делают это перед соревнованиями, где-то за три недели", - рассказал пожелавший остаться анонимным кенийский топ-бегун.

В фильме также показано, что в кенийских городах во многих аптеках всегда можно достать препараты, которые содержат допинг. Врачи или медицинские работники, по слухам, помогут ввести препараты спортсменам "не отходя от кассы".

Журналистам ZDF удалась пообщаться с местным фармацевтом, который снабжает допингом многих топ-спортсменов в Кении. На условиях анонимности он рассказал, что допинг в Кении употребляет не менее половны спортсменов и ничего в стране не меняется, допинг по-прежнему доступен. Источник рассказал, что только за последнюю неделю к нему за ЭПО обратились сразу шесть спортсменов национальной сборной.

ZDF также поинтересовался точкой зрения кенийской федерации легкой атлетики, но на камеру чиновники интервью не согласились разговаривать. По почте из федерации пришло письмо, что сама федерация никак не связана с допингом, а тем, как говорится в письме, немногочисленным нарушителям грозят самые суровые кары.