Истинная жемчужина недвижимости, обрамленная живописными пейзажами Аэгвийду

Милый поселок Аэгвийду, который называют северо-эстонским Отепя и эстонской походной столицей, находится всего в 55 километрах от Таллинна. К радости всех ценителей природы и спорта в окрестностях Аэгвийду располагаются целых семь озер и протекают две реки, освещенные тропы и трассы походно-лыжного центра Kõrvemaa радуют любителей активного образа жизни как летом, так и зимой.

Надевайте лыжи или запрыгивайте на велосипед хоть у себя на заднем дворе – напоминающие ландшафты Южной Эстонии тропы и трассы центра проходят прямо за домом и ведут как к Kõrvemaa, так и к центру Valgehobusemäe. Открывшееся совсем недавно современное спортивное здание в поселке Аэгвийду предлагает множество возможностей как для любителей игр с мячом, так и для тех, кто предпочитает заниматься в тренажерном зале.

В дополнение ко всему перечисленному через Аэгвийду проходит несколько важных природных троп, там же пересекаются самые протяженные походные маршруты RMK – Оанду-Икла (375 км) и Перакюла-Эхиярве (820 км). Черпайте силы у могучих сосновых лесов или заряжайтесь свежей энергией от красивейших болот, собирайте грибы и ягоды – все это дарит великолепная природа Аэгвийду.

Благодаря хорошему железнодорожному сообщению с плотным графиком движения добираться в столицу на работу или учебу удобно и не занимает много времени – скорый поезд Нарва-Таллинн, проходящий через Аэгвийду, доставит вас в Таллинн всего за 35 минут, на станции Аэгвийду останавливаются и электрички. Все необходимое для жизни находится в шаговой доступности от дома – магазин (300 м), основная школа (500 м), детский сад (150 м), железнодорожный вокзал (150 м), ресторан Vana Waksal, кафе и библиотека.

Жилая площадь расположенного в центре Аэгвийду построенного в 2002 году 5-комнатного сруба с оригинальным и примечательным внутренним оформлением составляет 170 м2 (общая площадь 225 м², площадь участка 1193 м²), в доме можно жить круглый год. Сруб в очень хорошем состоянии, им пользовалась всего одна семья, поэтому в нем ощущается та самая атмосфера «своего дома».

Здание стоит немного поодаль от улицы, участок со всех четырех сторон окружен деревянным забором, задний двор очень приватный. В дальнем углу двора имеется открытая летняя кухня с камином, коптилкой и возможностями для гриля. Атмосфера уюта царит в этом уголке с ранней весны до поздней осени.

ФОТО: Sisuturundus

При взгляде на чудесный сад, созданный профессиональным ландшафтным дизайнером, глаз радуется. Если летом вам захочется полакомиться свежими плодами, наполненными витаминами, стоит лишь протянуть руку, ведь сад украшают кусты смородины и крыжовника, сливы, черешни и яблони, малина, клубника и черника. Любой садовод придет в восторг от прекрасного рокария с растениями многочисленных сортов.

Дом отапливается экономичной системой геотермального отопления, которой можно управлять через Интернет. Расходы на содержание низкие – средний счет за электроэнергию в разрезе последних 12 месяцев составил 83 евро/месяц.

В доме – три светлых спальни, через одну из них можно выйти на балкон, чтобы выпить там чашечку утреннего кофе.

Из просторной гостиной, объединенной с кухней, есть выход на террасу, расположенную на заднем дворе.

В доме есть полноценный подвальный этаж, в который можно как спуститься из дома, так и зайти с улицы. Там размещаются техническое и рабочее помещение и вместительные кладовки, в которых можно хранить, например, лыжный инвентарь, велосипеды, рабочие инструменты, дрова для бани и камина.

Открывающиеся с пульта автомобильные ворота – работа настоящего кузнеца. Интересные кованые изделия украшают и интерьер дома.

С приватного заднего двора открывается вид на парковые сосны. За забором раскинулся большой парк, в котором есть приключенческая тропа, качели и эстрада.

Богатая природа Аэгвийду предлагает многочисленные возможности для любителей походов и спорта.

Удобное и быстрое железнодорожное сообщение с Таллинном.