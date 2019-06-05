Истинная жемчужина недвижимости, обрамленная живописными пейзажами Аэгвийду

В Аэгвийду на продажу выставлен уютный сруб, удостоенный титула «Самый красивый дом». Живописные места, в которых он расположен, предлагают многочисленные возможности как для страстных любителей походов, для семей с детьми, так и для фанатов спорта. Сад, созданный профессиональным ландшафтным дизайнером, – настоящая мечта любого садовода-любителя.
Милый поселок Аэгвийду, который называют северо-эстонским Отепя и эстонской походной столицей, находится всего в 55 километрах от Таллинна. К радости всех ценителей природы и спорта в окрестностях Аэгвийду располагаются целых семь озер и протекают две реки, освещенные тропы и трассы походно-лыжного центра Kõrvemaa радуют любителей активного образа жизни как летом, так и зимой.
Надевайте лыжи или запрыгивайте на велосипед хоть у себя на заднем дворе – напоминающие ландшафты Южной Эстонии тропы и трассы центра проходят прямо за домом и ведут как к Kõrvemaa, так и к центру Valgehobusemäe. Открывшееся совсем недавно современное спортивное здание в поселке Аэгвийду предлагает множество возможностей как для любителей игр с мячом, так и для тех, кто предпочитает заниматься в тренажерном зале.
В дополнение ко всему перечисленному через Аэгвийду проходит несколько важных природных троп, там же пересекаются самые протяженные походные маршруты RMK – Оанду-Икла (375 км) и Перакюла-Эхиярве (820 км). Черпайте силы у могучих сосновых лесов или заряжайтесь свежей энергией от красивейших болот, собирайте грибы и ягоды – все это дарит великолепная природа Аэгвийду.
Благодаря хорошему железнодорожному сообщению с плотным графиком движения добираться в столицу на работу или учебу удобно и не занимает много времени – скорый поезд Нарва-Таллинн, проходящий через Аэгвийду, доставит вас в Таллинн всего за 35 минут, на станции Аэгвийду останавливаются и электрички. Все необходимое для жизни находится в шаговой доступности от дома – магазин (300 м), основная школа (500 м), детский сад (150 м), железнодорожный вокзал (150 м), ресторан Vana Waksal, кафе и библиотека.
Жилая площадь расположенного в центре Аэгвийду построенного в 2002 году 5-комнатного сруба с оригинальным и примечательным внутренним оформлением составляет 170 м2 (общая площадь 225 м², площадь участка 1193 м²), в доме можно жить круглый год. Сруб в очень хорошем состоянии, им пользовалась всего одна семья, поэтому в нем ощущается та самая атмосфера «своего дома».
Здание стоит немного поодаль от улицы, участок со всех четырех сторон окружен деревянным забором, задний двор очень приватный. В дальнем углу двора имеется открытая летняя кухня с камином, коптилкой и возможностями для гриля. Атмосфера уюта царит в этом уголке с ранней весны до поздней осени.
При взгляде на чудесный сад, созданный профессиональным ландшафтным дизайнером, глаз радуется. Если летом вам захочется полакомиться свежими плодами, наполненными витаминами, стоит лишь протянуть руку, ведь сад украшают кусты смородины и крыжовника, сливы, черешни и яблони, малина, клубника и черника. Любой садовод придет в восторг от прекрасного рокария с растениями многочисленных сортов.
- Дом отапливается экономичной системой геотермального отопления, которой можно управлять через Интернет. Расходы на содержание низкие – средний счет за электроэнергию в разрезе последних 12 месяцев составил 83 евро/месяц.
- В доме – три светлых спальни, через одну из них можно выйти на балкон, чтобы выпить там чашечку утреннего кофе.
- Из просторной гостиной, объединенной с кухней, есть выход на террасу, расположенную на заднем дворе.
- В доме есть полноценный подвальный этаж, в который можно как спуститься из дома, так и зайти с улицы. Там размещаются техническое и рабочее помещение и вместительные кладовки, в которых можно хранить, например, лыжный инвентарь, велосипеды, рабочие инструменты, дрова для бани и камина.
- Открывающиеся с пульта автомобильные ворота – работа настоящего кузнеца. Интересные кованые изделия украшают и интерьер дома.
- С приватного заднего двора открывается вид на парковые сосны. За забором раскинулся большой парк, в котором есть приключенческая тропа, качели и эстрада.
- Богатая природа Аэгвийду предлагает многочисленные возможности для любителей походов и спорта.
- Удобное и быстрое железнодорожное сообщение с Таллинном.
Ваш новый дом в Аэгвийду ждет вас!
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