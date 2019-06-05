Первая эстонская клубника попадет на прилавки к концу недели

В понедельник на тартуском рынке можно было найти только греческую клубнику по цене чуть менее двух с половиной евро за килограмм. Невысокие цены на импортную ягоду намекают на то, что вскоре на рыночных прилавках можно ждать и местную клубнику, пишет Postimees.
В прошлые годы первая отечественная клубника поступала в продажу по цене 10-12 евро за килограмм. Насколько высокой цена будет в этом году, станет ясно, когда клубника окажется на прилавках.
На хуторе Лаари под Эльва в Тартумаа клубнику выращивают уже десять лет. Здесь планируют уже завтра собрать первый выросший под защитным материалом урожай. В первую очередь ягоды с хутора Лаари отправятся на хуторской рынок в Lõunakeskus и в садовый центр Gardest. Масштабный сбор урожая на хуторе Лаари и по остальной Эстонии начнется в районе Иванова дня. На хутор для этого прибудут 36 украинцев плюс молодежь из Таллиннской дружины. В течение лета они будут собирать ягоды при помощи машины и вручную на территории в шесть гектаров.
Хотя в последнее время в Эстонию приходит все больше сортов клубники, хозяйка хутора Лаари Кадри Небокат по-прежнему фокусируется на выращивании сорта Полька. Ягоды этого сорта большие, яйцеобразные, ярко-красные, с продолговатой верхушкой и очень сладкие. Первые ягоды - самые крупные, затем с каждым сбором становятся меньше.
По словам Небокат, для фермеров Полька - плохой сорт, поэтому выращивают ее все меньше. "Клубника этого сорта плохо переносит транспортировку, и портятся ягоды довольно быстро", - говорит она. Хутор Лаари может себе позволить выращивание Польки, потому что многие покупают ее прямо на месте.