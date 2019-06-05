Портал Rus.Õhtuleht, ранее «Вечёрка», закрывается

"В свое время меня сдернули со всех моих работ, чтобы запустить этот портал. И там я впервые столкнулся с тем, что большой и опытный медиаконцерн никак не помогал в создании русской версии. Перед нами ставили заоблачные коммерческие цели, но, когда я задавал вопросы, я не получал на них ответов. Эта ситуация тянулась четыре года. То, что случилось, - следствие того, что эстонские медиаконцерны не умеют и не желают работать с русскими проектами. Все начинания, которые были возможны, стопорились из-за отсутствия должного менеджмента и маркетинга. Жаль, что все опять пошло мимо", - сказал Иванов.