Портал Rus.Õhtuleht, ранее «Вечёрка», закрывается

Õhtuleht закрывает свой русскоязычный портал Rus.Ohtuleht.ee, ранее носивший название «Вечёрка» и существовавший с 1 сентября 2015 года.
По данным Rus.Postimees, работники получили уведомление о сокращении со дня.
«Такие решения всегда трудные. Но, к сожалению, портал не сумел выполнить целей, которые были поставлены перед ним во время запуска», - сказал корреспонденту портала rus.err.ee главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов.
По словам первого главного редактора "Вечерки" Павла Иванова, для него это новость больше, чем просто новость о закрытии очередного русскоязычного СМИ.
"В свое время меня сдернули со всех моих работ, чтобы запустить этот портал. И там я впервые столкнулся с тем, что большой и опытный медиаконцерн никак не помогал в создании русской версии. Перед нами ставили заоблачные коммерческие цели, но, когда я задавал вопросы, я не получал на них ответов. Эта ситуация тянулась четыре года. То, что случилось, - следствие того, что эстонские медиаконцерны не умеют и не желают работать с русскими проектами. Все начинания, которые были возможны, стопорились из-за отсутствия должного менеджмента и маркетинга. Жаль, что все опять пошло мимо", - сказал Иванов.