Фото: в Вильянди появился Человек со спичечного коробка выше человеческого роста

Художник Мартин Роосна сказал, что идея была инспирирована изменчивой эстонской погодой, озером Вильянди и природой, а также ставшим легендарным изображением человечка в национальном кафтане Мульгимаа, известного как Человек со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики.

«В качестве цвета я выбрал сине-белую гамму флага Вильянди. И, хотя иногда может показаться, что скверная погода и дождь, льющийся за воротник – это воплощение неудачи, предначертанной персонально для нас, на самом деле, все это помогает природе. Цветы распускаются, трава зеленеет, вольный ветер надувает паруса лодки», – описал Роосна мотивы этой картины.