Ср, 5.06.2019
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  • Фото: в Вильянди появился Человек со спичечного коробка выше человеческого роста

Фото: в Вильянди появился Человек со спичечного коробка выше человеческого роста

ФОТО: Мартин Коссесон

Художник Мартин Роосна и добровольцы из числа местных жителей изобразили на стене заброшенной насосной станции железнодорожного вокзала Вильянди легендарного Человека со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики. 

Художник Мартин Роосна сказал, что идея была инспирирована изменчивой эстонской погодой, озером Вильянди и природой, а также ставшим легендарным изображением человечка в национальном кафтане Мульгимаа, известного как Человек со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики.

ФОТО: Мартин Коссесон

«В качестве цвета я выбрал сине-белую гамму флага Вильянди. И, хотя иногда может показаться, что скверная погода и дождь, льющийся за воротник – это воплощение неудачи, предначертанной персонально для нас, на самом деле, все это помогает природе. Цветы распускаются, трава зеленеет, вольный ветер надувает паруса лодки», – описал Роосна мотивы этой картины.

ФОТО: Мартин Коссесон

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