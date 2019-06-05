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«Когда украинцы будут готовы»: Зеленский обещает провести референдум о членстве Украины в НАТО

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a briefing in Kiev, Ukraine June 3, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

В видео-интервью "Сниданку с 1+1" в среду утром Зеленский высказал мнение, что сначала нужно все объяснить украинцам.

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Накануне Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

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