Статистика: воздух в Эстонии и Финляндии один из чистейших в мире

Департамент статистики представил обзор загрязненности воздуха. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения представила отчет, в котором оценивалось качество воздуха в 73-х странах и 62-х столицах. Только в десяти странах, в том числе и в Эстонии, качество воздуха соответствовало необходимым критериям.
Чистым воздухом также можно наслаждаться в Австралии, Финляндии и Исландии. В рейтинге чистоты воздуха в столицах Таллинн занимает четвертое место.
Самый загрязненный воздух оказался в Бангладеш, Пакистане и Индии.
Доля выбросов газов, вызывающих кислотные дожди, в Эстонии составляет 0,4% от общего количества стран Европейского союза. Если же рассматривать долю выбросов газов в расчете на одного жителя, то Эстония больше других является источником газов, вызывающих кислотные дожди, занимая второе место в списке. На первом же месте стоит Ирландия.