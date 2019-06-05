Статистика: воздух в Эстонии и Финляндии один из чистейших в мире

Чистым воздухом также можно наслаждаться в Австралии, Финляндии и Исландии. В рейтинге чистоты воздуха в столицах Таллинн занимает четвертое место.

Доля выбросов газов, вызывающих кислотные дожди, в Эстонии составляет 0,4% от общего количества стран Европейского союза. Если же рассматривать долю выбросов газов в расчете на одного жителя, то Эстония больше других является источником газов, вызывающих кислотные дожди, занимая второе место в списке. На первом же месте стоит Ирландия.