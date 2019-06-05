Ср, 5.06.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Статистика: воздух в Эстонии и Финляндии один из чистейших в мире

Вильянди, озеро Паала. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Департамент статистики представил обзор загрязненности воздуха. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения представила отчет, в котором оценивалось качество воздуха в 73-х странах и 62-х столицах. Только в десяти странах, в том числе и в Эстонии, качество воздуха соответствовало необходимым критериям. 

Чистым воздухом также можно наслаждаться в Австралии, Финляндии и Исландии. В рейтинге чистоты воздуха в столицах Таллинн занимает четвертое место.

Самый загрязненный воздух оказался в Бангладеш, Пакистане и Индии. 

Доля выбросов газов, вызывающих кислотные дожди, в Эстонии составляет 0,4% от общего количества стран Европейского союза. Если же рассматривать долю выбросов газов в расчете на одного жителя, то Эстония больше других является источником газов, вызывающих кислотные дожди, занимая второе место в списке. На первом же месте стоит Ирландия. 

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