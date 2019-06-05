Новое пришествие кори: заразную болезнь завозят украинцы

- Почти половина зарегистрированных в этом году случаев кори связана с украинцами
- Процент вакцинированных на Украине ниже, чем во многих странах Африки
- Вакцинирование уменьшается и в Эстонии, что открывает болезни дорогу через грани
За сто лет в Эстонии корью переболело свыше 300 000 человек. Это крайне заразная болезнь, сопровождающаяся высокой температурой и сыпью, может привести к летальному исходу. Если еще лет десять назад казалось, что корь в Эстонии полностью ликвидирована и дети от нее привиты, то теперь болезнь атакует снова, пишет Postimees.
По состоянию на конец мая в Эстонии было зарегистрировано 17 случаев заболевания. Почему эта тяжелая болезнь, которой вполне можно избежать, вернулась?
Выясняется, что почти половина случаев заболевания в Эстонии - восемь из семнадцати - связана с украинцами.
Если в Эстонии в этом году случаев кори было 17, то в Литве - 400, а на Украине - 45 тысяч.
Только в прошлом году временные виды на жительство получил 941 работник с Украины. Вместе с рабочей силой к нам приехало и кое-что еще. Больные украинские рабочие прибыли в Эстонию, сами не зная, что являются переносчиками кори, инкубационный период которой составляет четыре дня, и в некоторых случаях уже здесь заразили коллег. Процент вакцинирования от кори на Украине ниже, чем даже во многих странах Африки. Если в Эстонии в этом году случаев кори было 17, то в Литве - 400, а на Украине - 45 тысяч.
Опасности подвергаются маленькие дети
Насколько велика опасность? Главный врач и доцент семейной медицины Тартуского университета Марье Оона поясняет: если больной корью контактирует с девятимесячным малышом, который из-за своего возраста еще не вакцинирован (первую вакцину дети получают в возрасте одного года), то с очень высокой долей вероятности ребенок тоже заразится. Болезнь переносится по воздуху. "Все может закончиться очень печально", - говорит глава бюро надзора за безопасностью Департамента лекарств Майя Уускюла. Корь может сопровождаться серьезными осложнениями, особенно у детей.
Пару лет назад Всемирная организация здравоохранения внесла Эстонию в список стран, ликвидировавших корь, но болезнь может потихоньку вернуться, поскольку охват населения вакцинацией по стране снизился - сейчас он составляет менее 95%.
"Болезни и люди перемещаются, они используют в том числе и самолеты", - говорит Оона. И действительно, не далее как 13 мая все пассажиры рейса Nordica, летевшие из Киева в Таллинн, получили письмо, в котором им рекомендовалось на всякий случай снова вакцинироваться от кори, поскольку на борту находился больной человек.
За три месяца 2019 года количество случаев кори в мире утроилось. "Это очень много", - считает представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт. И проблемной точкой теперь является не Африка и не Азия, а Европа.
Ситуация же на Украине близка к катастрофической. В 2015 году вакцинирование от кори упало до отметки в 40%. "Вакцины не было, врачебная помощь была недоступна, и люди остались без вакцинации", - поясняет Хабихт. За последние 12 месяцев на Украине зафиксировано 72 000 случаев заболевания и десятки смертельных исходов.
Связанные с украинцами случаи заболевания корью в Эстонии в этом году
19-летний молодой человек. Гражданин Украины, безработный или в поисках работы. Был в гостях у друзей в Тартумаа.
22-летний мужчина. Гражданин Украины, был в гостях у родственников в Тарту.
36-летний мужчина. Гражданин Украины, живет в Таллинне, работает строителем.
30-летний мужчина. Гражданин Украины, живет в Таллинне, работает строителем,
39-летний мужчина. Гражданин Украины, был в Таллинне в командировке.
42-летний мужчина. Гражданин Украины, живет в Таллинне, работает строителем. С ним в контакте были двое заболевших в Эстонии:
33-летний мужчина. Гражданин Украины, живет в Таллинне.
35-летний мужчина. Гражданин Украины, живет в Таллинне.