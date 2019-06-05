Новое пришествие кори: заразную болезнь завозят украинцы

По состоянию на конец мая в Эстонии было зарегистрировано 17 случаев заболевания. Почему эта тяжелая болезнь, которой вполне можно избежать, вернулась?

Выясняется, что почти половина случаев заболевания в Эстонии - восемь из семнадцати - связана с украинцами.

Если в Эстонии в этом году случаев кори было 17, то в Литве - 400, а на Украине - 45 тысяч.

Только в прошлом году временные виды на жительство получил 941 работник с Украины. Вместе с рабочей силой к нам приехало и кое-что еще. Больные украинские рабочие прибыли в Эстонию, сами не зная, что являются переносчиками кори, инкубационный период которой составляет четыре дня, и в некоторых случаях уже здесь заразили коллег. Процент вакцинирования от кори на Украине ниже, чем даже во многих странах Африки. Если в Эстонии в этом году случаев кори было 17, то в Литве - 400, а на Украине - 45 тысяч.

Опасности подвергаются маленькие дети

Насколько велика опасность? Главный врач и доцент семейной медицины Тартуского университета Марье Оона поясняет: если больной корью контактирует с девятимесячным малышом, который из-за своего возраста еще не вакцинирован (первую вакцину дети получают в возрасте одного года), то с очень высокой долей вероятности ребенок тоже заразится. Болезнь переносится по воздуху. "Все может закончиться очень печально", - говорит глава бюро надзора за безопасностью Департамента лекарств Майя Уускюла. Корь может сопровождаться серьезными осложнениями, особенно у детей.

Пару лет назад Всемирная организация здравоохранения внесла Эстонию в список стран, ликвидировавших корь, но болезнь может потихоньку вернуться, поскольку охват населения вакцинацией по стране снизился - сейчас он составляет менее 95%.

"Болезни и люди перемещаются, они используют в том числе и самолеты", - говорит Оона. И действительно, не далее как 13 мая все пассажиры рейса Nordica, летевшие из Киева в Таллинн, получили письмо, в котором им рекомендовалось на всякий случай снова вакцинироваться от кори, поскольку на борту находился больной человек.

За три месяца 2019 года количество случаев кори в мире утроилось. "Это очень много", - считает представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт. И проблемной точкой теперь является не Африка и не Азия, а Европа.

Ситуация же на Украине близка к катастрофической. В 2015 году вакцинирование от кори упало до отметки в 40%. "Вакцины не было, врачебная помощь была недоступна, и люди остались без вакцинации", - поясняет Хабихт. За последние 12 месяцев на Украине зафиксировано 72 000 случаев заболевания и десятки смертельных исходов.