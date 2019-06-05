Площади Немцова в Таллинне не будет

«В Таллинне с 1987 года, когда началось обновление названий улиц и других топонимов, введенных за 50 лет, существуют определенные принципы выбора топонимов, которые также применяются к именам личных и личных имен», - рассказал вице-председатель комиссии Ивари Раннама. «В нашем культурном пространстве давать имена улицам, паркам и площадям – не очень хорошая традиция».

Раннама также добавил, что комиссия отдает предпочтения историческим названиям и старается деполитизировать названия улиц, и в данный момент занимается сокращением количества неназванных имен, у которых нет определенного места.

В решении комиссии объясняется, что в 1989 году площадь возле церкви Святого Духа получила официальное имя площадь Большой гильдии. Это название определялось принципами комплексного восстановления топонимов в Старом городе. В результате, было бы неуместно называть площадь именем, не связанным с этим местом.