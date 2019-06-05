Ср, 5.06.2019
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  • Михаил Кылварт рассказал, в каком случае возможно полное закрытие Лаагна-теэ из-за съемок фильма

Михаил Кылварт рассказал, в каком случае возможно полное закрытие Лаагна-теэ из-за съемок фильма

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Михаил Кылварт.

ФОТО: Sander Ilvest

На состоявшейся сегодня пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что перекрытие Лаагна-теэ для съемок фильма Кристофера Нолана летом этого года возможно только при выполнении выдвинутых столичной мэрией условий.

Кылварт сообщил, что Таллиннской мэрия согласна на полное перекрытие Лаагна-теэ только по выходным, а также добавил, что условия предусматривают, что Лаагна-теэ в любом случае не будут закрывать на целый месяц, а перекрытие магистрали будет осуществляться не на весь день, а по графику, чтобы не создавать проблемы для транспортного потока в часы пик, пишет rus.err.ee.

Это означает, в частности, что в понедельник и вторник Лаагна-теэ должна быть постоянно открыта для движения, а по средам, четвергам и пятницам должно быть обеспечено движение утром в направлении центра, а вечером - в направлении Ласнамяэ.

Полное перекрытие магистрали мэрия готова рассматривать только по выходным дням.

Кылварт также отметил, что городская администрация не получит больших доходов от съемок, и может лишь потребовать 50-70 тысяч евро в виде платы за перекрытие магистрали, однако мэрия отдает себе отчет в том, что съемки в Таллинне фильма известным голливудским режиссером Кристофером Ноланом принесет эстонскому государству существенные материальные и имиджевые доходы.

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