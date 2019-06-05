Михаил Кылварт рассказал, в каком случае возможно полное закрытие Лаагна-теэ из-за съемок фильма

На состоявшейся сегодня пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что перекрытие Лаагна-теэ для съемок фильма Кристофера Нолана летом этого года возможно только при выполнении выдвинутых столичной мэрией условий.
Кылварт сообщил, что Таллиннской мэрия согласна на полное перекрытие Лаагна-теэ только по выходным, а также добавил, что условия предусматривают, что Лаагна-теэ в любом случае не будут закрывать на целый месяц, а перекрытие магистрали будет осуществляться не на весь день, а по графику, чтобы не создавать проблемы для транспортного потока в часы пик, пишет rus.err.ee.
Это означает, в частности, что в понедельник и вторник Лаагна-теэ должна быть постоянно открыта для движения, а по средам, четвергам и пятницам должно быть обеспечено движение утром в направлении центра, а вечером - в направлении Ласнамяэ.
Полное перекрытие магистрали мэрия готова рассматривать только по выходным дням.
Кылварт также отметил, что городская администрация не получит больших доходов от съемок, и может лишь потребовать 50-70 тысяч евро в виде платы за перекрытие магистрали, однако мэрия отдает себе отчет в том, что съемки в Таллинне фильма известным голливудским режиссером Кристофером Ноланом принесет эстонскому государству существенные материальные и имиджевые доходы.