Нарвитянка: сосед построил дорогу через мой участок, потому что ему очень надо

Такая странная ситуация была создана еще в то далекое время, когда территорию разбивали на участки и организовывали садоводство. Оказалось, что к одному из участков с общей дороги можно пройти по тропинке, но нельзя подъехать на машине.

Чтобы исправить ситуацию, новый владелец этого необычного участка построил дорогу через территорию соседки, для этого выкопал малину, срубил яблоню и занял около одной сотки чужой земли.

Владелица пострадавшего участка обращалась в государственный Земельный департамент и в городской Отдел геодезии и землеустройства. Чиновники посоветовали соседям договориться полюбовно.

Женщина не против продать соседу кусок земли под его дорогой или поменяться с ним участками земли. Но дело стало за стоимостью процедуры, которая для этого нужна.

“Получается, нужно сделать геодезию этого кусочка, геодезию двух участков по-новому, заверение нотариуса и тому подобное - это получается очень дорого за таком малюсенький кусочек земли. Сосед считает, что по закону он и так имеет право организовать подъезд к своему участку”.

Отдельной проблемой оказалось вызвать землемеров, чтобы измерить участок и официально зафиксировать его границы - старые или обновленные.

“Они говорят - у вас конфликт, мы сделаем работу, а потом наши колышки просто выкинут, - рассказывает женщина. - В общем, землемеры просто отказываются ехать”.