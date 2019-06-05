Нарвитянка: сосед построил дорогу через мой участок, потому что ему очень надо

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка, имеющая участок в одном из садоводческих товариществ в районе Кудрукюла. Женщина рассказала, что ее сосед проложил дорогу к своему дому прямо через ее участок. При этом соседи не спорят из-за границы, как это часто бывает в садоводствах под Нарвой: оба знают, что дорога - на чужой земле, но иначе подъехать к дому невозможно.
Такая странная ситуация была создана еще в то далекое время, когда территорию разбивали на участки и организовывали садоводство. Оказалось, что к одному из участков с общей дороги можно пройти по тропинке, но нельзя подъехать на машине.
Чтобы исправить ситуацию, новый владелец этого необычного участка построил дорогу через территорию соседки, для этого выкопал малину, срубил яблоню и занял около одной сотки чужой земли.
Владелица пострадавшего участка обращалась в государственный Земельный департамент и в городской Отдел геодезии и землеустройства. Чиновники посоветовали соседям договориться полюбовно.
Женщина не против продать соседу кусок земли под его дорогой или поменяться с ним участками земли. Но дело стало за стоимостью процедуры, которая для этого нужна.
“Получается, нужно сделать геодезию этого кусочка, геодезию двух участков по-новому, заверение нотариуса и тому подобное - это получается очень дорого за таком малюсенький кусочек земли. Сосед считает, что по закону он и так имеет право организовать подъезд к своему участку”.
Отдельной проблемой оказалось вызвать землемеров, чтобы измерить участок и официально зафиксировать его границы - старые или обновленные.
“Они говорят - у вас конфликт, мы сделаем работу, а потом наши колышки просто выкинут, - рассказывает женщина. - В общем, землемеры просто отказываются ехать”.
“Я его тоже прекрасно понимаю, он остается без въезда, - говорит женщина о соседе. - Но мы столько лет платим земельный налог за эту землю, которую используем не мы. А переоформлять всё - получается дорого”.