Фото: черные дыры в небе напугали лондонцев

Если еще 3 июня в британской столице была теплая солнечная погода, то на следующее утро резко похолодало, а небо покрыли плотные тучи.

«Тучи над Лондоном ФОТО: twitter.com

Спешащим утром на работу лондонцам эти тучи бросились в глаза: они назвали их черными дырами и бросились фотографировать и делиться фотографиями в социальных медиа.

«Тучи над Лондоном ФОТО: twitter.com

По словам жителей туманного Альбиона, эти облака наводят жуть, словно из-за них вот-вот появятся пришельцы.

По сообщению метеорологов, речь идет о слоисто-кучевых облаках, или Undulatus asperatus, которые образуются на высоте до двух тысяч метров над земной поверхностью. Эти облака темного цвета и выглядят как предштормовые, но на самом деле через некоторое время рассеиваются без всяких штормов

