Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу через неделю

"Обращение омбудсмену было отправлено в пятницу. Пока с нами никто не связывался. Ждем положительного решения, потому что авторитет уполномоченного очень важен, особенно в таких делах. Если вдруг кто-то не согласится с нашей позицией, которая очень подробно изложена, поможет присутствие уполномоченного. Если апелляция не будет удовлетворена, в дальнейшем можем снова обратиться к уполномоченному с просьбой подписать кассационную жалобу и направить ее в соответствующую инстанцию. Хотя, думаю, апелляции будет достаточно, чтобы законность спустя девять месяцев после их заключения как-то восторжествовала. Как футболисты себя чувствуют? Я уже указывал в суде, что заключение может негативно сказываться на здоровье профессиональных спортсменов. Я был у ребят в конце мая. Тогда Александр Кокорин прихрамывал. И это понятно, ведь его колено никто не лечит. Знаю, что Павел неоднократно болел за время, проведенное в СИЗО. У него нарушился иммунитет, а в время судебного процесса были проблемы с глазами. Их же часто возили в машинах, они мало спали. Надеемся, что 13 июня их освободят. Чем раньше это случится, тем для них это будет более благостно. Это позволит им летом восстановиться.