Иван Макаров: Eesti Energia как промежуточное звено гибридной войны

Eesti Energia – один из крупнейших работодателей, три четверти его рабочих мест находятся в Ида-Вирумаа. Если сбудется прогноз члена правления Райне Пайо и к концу года работу потеряют более тысячи человек, в некоторых утверждениях о фирме в Википедии придется использовать прошедшее время. В то время как в справке о том, что речь идет об уезде с преимущественно русскоязычным населением, прошедшее время использовать нельзя. И 1300 человек, отправленных в вынужденный отпуск, - это много. За ними стоят и их семьи.

Для государства это вопрос безопасности. Утверждение Кристины Каллас, что случившееся с Крымом позитивно, поскольку повысило самооценку ида-вируских русских, многозначительно: как предупредил председатель нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев, могут пройти пикеты и демонстрации в Таллинне. А такие демонстрации имеют свойство перерастать в политические, как это случилось на востоке Украины. Зайцев сказал: «Тогда мы все поедем в Таллинн и заберем рабочие места у столичных жителей. А таллиннцы должны будут ездить на работу куда-то еще, например, в Финляндию». Поскольку в Финляндию в основном едут эстонцы, а из Ида-Вирумаа вместо них приехали бы русские, это превратилось бы в этническую чистку. Во времена бронзовой ночи гоняли же в столице по Нарвскому шоссе десятки автомобилей, за которыми не могла угнаться полиция.

Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии.

Повышение Евросоюзом цен на CO2, разрушающее эстонскую энергетику, лицемерно и является протекционизмом по отношению к России: о каком «ограничении фоссильного топлива» может идти речь, когда Эстония вынуждена увеличивать в первом квартале закупки российского электричества в полтора раза? Россия не платит за CO2 и ее электричество поэтому дешевле. Но разве для европейской экологии не все равно, откуда поступает углекислый газ, если он все равно поступает? Евросоюз губит нашу сланцевую энергетику и вынуждает нас поддержать путинскую экономику, против которой сам Евросоюз ввел санкции.

Основные игроки ЕС потребляют российский газ в сумасшедших количествах и способствуют строительству нового газопровода. С одной стороны, осуждаются российские агрессии, с другой – экономически, а теперь и политически поддерживаются эти войны. Продажа российского электричества может закончиться, когда наше собственное производство энергии станет маргинальным. Тогда будут повышены цены или введено эмбарго, и тогда посмотрите, что нам останется с нашим э-голосованием. И в прямом и в переносном смысле.

Игорь Копытин недавно заметил в Postimees, что публичное празднование советского Дня победы в Эстонии подает сигнал опасности гибридной войны. Признаем, что ее неконвенциональными элементами являются пропаганда, привлечение различных медиаканалов, кибератаки и влияние с помощью экономической деятельности. Все это мы испытывали в Эстонии десятилетиями, тратя миллионы на различные «интеграции» и сверхдорогой русскоязычный медиацирк, за которым особенно никто не следит, поставь ты хоть везде главными редакторами российских граждан.