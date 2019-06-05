Лидер профсоюза энергетиков: «Иначе мы приедем в столицу и отнимем рабочие места у таллиннцев»

В качестве возможного варианта, как сохранить рабочие места, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил идею – держать котельные электростанции в работе на резервной мощности или частично заменить сланец биомассой.

«Вместе с изменениями, исходящими от CO2, мы должны думать о своей энергобезопасности. Одним из методов, конечно, может быть - поддержание котельных в резерве. В определенный момент они становятся более конкурентоспособными, если гидроэнергии (продают на рынке) меньше»,- сказал Аас ERR.

Касса страхования от безработицы готова поднапрячься

Руководитель Ида-Вируского отделения Кассы страхования от безработицы Аннеки Теэлахк

Аннеки Теэлахк. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли/«Северное побережье»

В сокращениях нет ничего хорошего, и появление такой новости на каждого влияет по-своему.

В Ида-Вирумаа сейчас есть 850 вакансий, чуть меньше 300 из которых на промышленных производствах, то есть могли бы подойти бывшим работникам Eesti Energia.

Мы еще не знаем, ждет ли и скольких работников сокращение, но мы контактируем с Eesti Energia и предприятиями, которые заинтересованы в новых работниках. В любом случае, нужно учитывать то, что в энергетике высокие зарплаты, а переход сложен для каждого человека.

У Ида-Вируского отделения Кассы страхования от безработицы есть опыт крупных сокращений 2015-2017 годов, когда в энергетике потеряли работу 1500 человек. Мы готовы предложить переобучение и курсы, а также организуем на предприятиях карьерное консультирование и рабочие ярмарки, чтобы облегчить поиск нового рабочего места.