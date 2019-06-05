Ужасающее фото: в сааремааской колбасе обнаружился клок шерсти

"Ел сааремааскую колбасу с сыром и почувствовал на зубах что-то странное. Подумал: что там может быть? Возможно, какой-то более плотный кусок? Достал изо рта и когда увидел, что это, всё начало подниматься наружу. Побежал - меня вырвало, а когда вернулся и хотел поближе рассмотреть, то снова рвота подступила к горлу. Думаю, что больше никогда не смогу есть колбасу", - пишет читатель.

Главный технолог Сааремааского мясокомбината Малле Мяги сказала, что полученная информация достойна сожаления и предприятие приносит клиенту извинения.

В колбасе обнаружился клок шерсти ФОТО: Lugeja foto

Мяги пояснила, что клок шерсти в колбасе предположительно образовался из-за нарушения технологии обработки говядины. Возможно, речь идет о кусочке коровьей шерсти, попавшей в колбасу в ходе приготовления колбасной массы. "Мясо измельчается одним замороженным блоком, поэтому чужеродное тело осталось незамеченным", - пояснила она.

По словам Мяги, перед упаковкой изделие проходит контроль качества, в ходе которого оцениваются вкус, запах, цвет и поверхность отреза. "Данное чужеродное тело обнаружилось бы при оценке отреза, но за один раз производится 600 кг изделия, а для оценки с каждой рамы берутся 1-2 колбаски. Поскольку клок шерсти был внутри, снаружи его не видно, так что, к сожалению, проверка его не нашла", - сказала она.

Мяги отетила, что для Сааремааского мясокомбината очень важны пищевая безопасность и удовлетворенность потребителей. "По каждому случаю обратной связи мы проводим экстренный внутренний аудит для выяснения причин. Мы благодарны, когда при возникновении проблемы клиент связывается с производителем, чтобы мы могли установить причины несоответствия и разработать дополнительные меры. Мы благодарим клиента за присланную фотографию, на которой есть все данные о продукции, что очень важно для проведения аудита", - добавила технолог.