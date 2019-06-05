Напечатанная студентами TalTech кость спасла молодую женщину от ампутации ноги

В январе этого года ортопед Восточно-таллиннской центральной больницы Дмитрий Кулак обратился к партнерам в TalTech, с которыми ранее было заключено соглашение о сотрудничестве в подобных случаях.

Через два месяца имплантат был готов и был установлен в ноге Карин в ходе пятичасовой операции.

Как отметил мастер, изготовивший имплантат, старший научный сотрудник TalTech Лаури Колло, интерес больниц и предприятий к 3D-печати становится все выше.