Ср, 5.06.2019
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  • Напечатанная студентами TalTech кость спасла молодую женщину от ампутации ноги

Напечатанная студентами TalTech кость спасла молодую женщину от ампутации ноги

Женские ноги. Фото иллюстративное.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Студенты Таллиннского технического университета (TalTech) напечатали 29-летней женщине новую таранную кость из титана, благодаря чему проходившая полтора года на костылях Карин Калев смогла снова передвигаться самостоятельно, пишет rus.err.ee.

В январе этого года ортопед Восточно-таллиннской центральной больницы Дмитрий Кулак обратился к партнерам в TalTech, с которыми ранее было заключено соглашение о сотрудничестве в подобных случаях.

Через два месяца имплантат был готов и был установлен в ноге Карин в ходе пятичасовой операции.

Как отметил мастер, изготовивший имплантат, старший научный сотрудник TalTech Лаури Колло, интерес больниц и предприятий к 3D-печати становится все выше.

По прогнозам врача, костыли не понадобятся Карин уже меньше, чем через месяц.

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