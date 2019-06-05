Полиция отправила протрезвляться пьяную мать, ребенок передан органам опеки

В Южной Эстонии полиция отправила на протрезвление женщину в состоянии алкогольного опьянения почти в четыре промилле. Её годовалый ребенок, находившийся в коляске, был передан на попечение органов охраны детей.
Вчера на юге Эстонии внимание одной женщины привлекла молодая мать с детской коляской, которая при этом пила крепкое пиво Bock, говорится в сообщении в FB Лыунаской префектуры.
"Крохотный ребенок в коляске, а мама рядом пьет, это нехорошо", - пожаловалась полиции обеспокоенная женщина-очевидец.
Полиция установила у молодой матери опьянение почти в четыре промилле и, поскольку женщина пребывала в неважном состоянии, отправила ее протрезвляться. Малыша ради его же блага передали социальной службе.
"Если родитель не востоянии всесторонне отвечать за свое чадо, государство вмешивается ради спасения ребенка", - добавляет префектура.
О случаях, когда дети нуждаются в помощи, можно сообщать по телефону экстренной помощи 112 или по телефону помощи детям 116 111.