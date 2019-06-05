Полиция отправила пьяную мать протрезвляться, ребенок передан органам опеки

Вчера на юге Эстонии внимание одной женщины привлекла молодая мать с детской коляской, которая при этом пила крепкое пиво бок, говорится в сообщении в FB Лыунаской префектуры.

"Крохотный ребенок в коляске, а мама рядом пьет, это нехорошо", - пожаловалась полиции обеспокоенная женщина-очевидец.

Полиция установила у молодой матери опьянение почти в четыре промилле и, поскольку женщина пребывала в неважном состоянии, отправила ее протрезвляться. Малыша ради его же блага передали социальной службе.

"Если родитель не в состоянии всесторонне отвечать за свое чадо, государство вмешивается ради спасения ребенка", - добавляет префектура.