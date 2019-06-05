Google обжаловала решение Еврокомиссии о штрафе на 1,5 млрд евро

Представитель Google подтвердил данную информацию.

Европейская комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро в марте за то, что компания пыталась воспрепятствовать размещению рекламы конкурентов в сервисе AdSense for Search. Этот сервис позволяет встраивать поисковик Google в сторонние сайты. Google заключала соглашения с такими сайтами, по которым в результатах поиска выдавалась реклама на собственные сервисы Google.

Это стало третьим штрафом в отношении компании в Европе за последние два года. Предыдущие два расследования касались злоупотребления доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств и при продвижении сервиса Google Shopping. В общей сложности антимонопольные органы ЕС потребовали от Google 8,2 млрд евро.

Отмечается, что апелляции на предыдущие два штрафа также рассматривает Европейский суд общей юрисдикции.