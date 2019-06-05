Председатель Фонда дорожного страхования: мы понимаем таксистов, но изменить ситуацию может только государство

Также в докладной записке говорится, что нужно обдумать введение предельных цен для страховых обществ, а последним пунктом просят прекратить нездоровую ситуацию при страховании такси: многие водители такси, работающие на интернет-платформах, додумались не получать обязательную для оказания услуги такси автомобильную карту, поэтому они могут работать при более льготных страховых тарифах, поскольку страховщик видит их машину, как находящийся в обычном пользовании автомобиль.

Председатель Эстонского фонда дорожного страхования Март Йессе заверил, что в фонде во многом разделяют обеспокоенность таксо-предприятий тем, что происходит на рынке такси.

«Это касается не только Тарту, но и всей Эстонии, - сказал он. – Картина значительно изменилась с приходом на рынок таксо-приложений, а ситуация с конкуренцией действительно искажена, поскольку многие интернет-такси участвуют в движении, нарушая требования Закона об общественном транспорте, прежде всего, предлагая услугу без наличия автомобильной карты.

На практике это означает, что водитель скрывает свою незаконную деятельность не только от государства, но и от страховщиков и кредиторов, не раскрывая реальные цели использования автомобиля. Такое поведение обусловлено желанием получить льготы по затратам перед участниками рынка, которые следуют действующим законам, но которые, к сожалению, вынуждены при исполнении законов нести более крупные расходы».

Йессе заверил, что Фонд дорожного страхования неоднократно подчеркивал Министерству экономики и коммуникаций, что нынешнюю ситуацию нужно немедленно прекратить, но в этом направлении ничего не делается.

«Мы общались и с парламентской экономической комиссией, но комиссия до сих пор не взяла на себя инициативу,- добавил Йессе. – Учитывая отсутствие интереса со стороны государства и то, что надзор практически не работает, у водителей такси, работающих на платформах, не требуют соблюдения законов, водителям и машинам дают возможность безнаказанно нарушать законы. Таким образом, обеспокоенность таксо-предприятий можно понять.