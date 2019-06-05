Жить невыносимо: 17-летняя девушка, жестоко изнасилованная в детстве, прибегла к эвтаназии

Когда Ноа было 11 лет, она подверглась сексуальным домогательствам на детском празднике, а в 14 лет была изнасилована двумя мужчинами, пишет EuroNews. Родителям она ничего не сказала, чувствуя стыд. После этого у девочки были диагностированы посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и анорексия, о чем она написала в своей автобиографии «Победа или обучение» («Winning or Learning»).

В течение последних месяцев Ноа добивалась разрешения на проведение процедуры эвтаназии, не сообщая об этом ни друзьям, ни родителям.

«Я дышу, но не живу», – написала Ноа в своем последнем посте в Instagram неделю назад, в котором и объявила о том, что ей дали разрешение умереть. Ноа рассказала, что уже прекратила есть и пить, потому что ее страдания невыносимы, а потому решение пройти процедуру эвтаназии окончательное. Она также попросила друзей не пытаться отговорить ее.

Эвтаназия в Нидерландах легальна. Просьба о прекращении жизни гражданина должна быть добровольной (без влияния психических заболеваний и препаратов) и сохраняться со временем. Пациентам должно быть не менее 12 лет, а лицам до 16 лет требуется согласие родителей.

В 2017 году к эвтаназии прибегли 6585 человек, утверждает отчет Dutch Regional Euthanasia Review Committee. Большая часть пациентов страдали от раковых заболеваний.

Нидерланды, Люксембург и Бельгия – единственные страны-члены ЕС, где разрешена эвтаназия, когда человек уходит из жизни по средствам смертельной инъекции, укол делает врач.